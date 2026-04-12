史沃威爾性醜聞連環爆 同黨逼退

加州州長熱門參選人、現任民主黨聯邦眾議員史沃威爾最近被爆出性醜聞。（美聯社）

加州州長熱門參選人、現任民主黨聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)爆發性醜聞，有線電視新聞網(CNN)獨家報導，四名女性指控史沃威爾性行為不當。一名曾於2019年在史沃威爾辦公室實習的前員工控訴，2019年曾與史握威爾發生過非自願性接觸，離職後在2024年又與他相遇，幾杯黃湯下肚後，在醉酒情況下被帶到飯店性侵，導致她身上多處瘀青與私密處流血。

另有三名女性向CNN揭露史沃威爾利用權力不對等與政治明星光環，透過Snapchat傳送不雅照與煽情訊息。受害者出面指證，史沃威爾有一套固定模式：常在深夜喝酒後傳訊息，對象女性皆為20歲出頭，剛進職場，展現關心讓她們覺得受寵若驚，接著開始性騷擾 甚至身體侵犯。

對此，史沃威爾發表聲明嚴詞否認，表示這些指控都是選戰的政治抹黑，強調自己始終保護女性。史沃威爾的律師已向部分指控者發出律師函，指稱陳述不實且雙方多年來保持合作關係。但CNN透過訪談家屬、調閱醫療紀錄、簡訊截圖及Uber收據，證實多項指控的關鍵細節，顯示指控具有一定可信度。目前已有多名幕僚因醜聞引爆的後續調查而辭職。

多家媒體報導，由於部分性侵事件地點在紐約，曼哈頓檢察官辦公室已對史沃威爾涉嫌性侵的指控正式展開調查。儘管史沃威爾堅決否認，並強調所有指控均「純屬虛構」，但政治衝擊已造成，包括多個重量級勞工團體撤回對他競選加州州長的支持；眾院 民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)等同僚都要史沃威爾退選。史沃威爾國會與競選團隊資深幕僚更發表聲明表示震驚，強調留任是為了選民服務而非支持史沃威爾。共和黨 議員則計劃本周提案，打算譴責史沃威爾或乾脆將他驅逐出國會。

國會山莊報(The Hill)報導，共和黨佛州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)11日宣布，將正式提案除名史沃威爾。除名是國會最嚴厲處分，須經眾議院3分之2多數表決通過，史上僅發生過6次。積極關注性犯罪議題的魯納，近期也譴責其他涉嫌違規議員推動解職，展現她對國會紀律的強硬立場。

加州州長熱門參選人、現任民主黨聯邦眾議員史沃威爾最近被爆出性醜聞。（美聯社）

加州州長熱門參選人、現任民主黨聯邦眾議員史沃威爾最近被爆出性醜聞。（美聯社）

加州州長熱門參選人、現任民主黨聯邦眾議員史沃威爾最近被爆出性醜聞。（路透）