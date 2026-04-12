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川普濫用緊急上訴 自由派大法官：最高院偏頗導致

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普政府頻頻向最高法院提出緊急上訴，加重大法官工作負擔，自由派大法官薩多馬友認為...
川普政府頻頻向最高法院提出緊急上訴，加重大法官工作負擔，自由派大法官薩多馬友認為是保守派大法官咎由自取。(美聯社)

川普二度上任以來，施政屢屢與現行聯邦法律發生衝突，導致聯邦最高法院接獲的緊急上訴案件激增，加重最高法院負擔，對此自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)把矛頭對準其他大法官，認為是咎由自取。

政治新聞網站Politico報導，薩多馬友9日在阿拉巴馬大學法學院(University of Alabama Law School)發表演說，直言聯邦高院亟待處理的緊急上訴案件數量激增，完全是大法官們咎由自取：「報紙都是我們接到多少件緊急動議的報導，這是聯邦高院史上前所未見。」

目前保守派大法官人數以6比3居多數，包括川普上次執政時所任命的三位保守派大法官：戈薩奇(Neil Gorsuch)、巴瑞特(Amy Coney Barrett)與卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，因此過去15個月來，川普政府向聯邦高院提交約30件緊急上訴，勝訴率超過八成，且多數皆以6比3票數通過，形成聯邦高院裁決陷入意識形態分裂困境。

歐巴馬總統任命的薩多馬友坦承：「我們之間現在存有分歧，我的大法官同仁們認為，國會通過一項法律後，如果該法律被無視，就會對國會和人民造成無法彌補的損害，這已改變聯邦高院的模式。」

其實早在去年，薩多馬友即透過異議意見書表達類似憂心：「今日裁決只說明一件事，當其他訴訟當事人必須遵守規則，但是政府卻可以直接且迅速聯絡最高法院，恕我無法同意，表達異議。」

大法官卡瓦諾去年在第八巡迴司法會議(Eighth Circuit Judicial Conference)中主張，聯邦最高院「在初步評估採取愈來愈多程序，以試圖獲得正確答案」，並強調：「撰寫意見書可能存在某種『鎖定效應』(lock-in effect)風險，也就是在倉促作出判斷後將其寫入書面意見，但其內容未必能夠反映最終看法。」

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