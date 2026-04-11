賀錦麗「考慮」參加2028年總統大選 批川普削弱美國

美國前副總統賀錦麗。（路透）

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示，她正在考慮2028年再次競選總統，暗示這可能是她第三次參予總統大選。

她10日在紐約出席由民權組織National Action Network（NAN）舉辦的活動時對現場群眾說：「聽著，我有可能會（參選）。我正在考慮這件事。」

她補充說：「我曾任職四年，距離總統職位僅一步之遙。我在白宮西翼辦公室度過無數時光，距離橢圓形辦公室只有幾步之遙。我也在橢圓形辦公室和戰情室花了無數時間。我了解這份工作，也清楚它的要求。」

賀錦麗指出，過去一年她走訪全美各地，包括在南部地區停留了相當長時間，並強調目前的現狀「對許多人來說並不起作用」，長期以來未能滿足他們的需求。

賀錦麗同時批評現任總統川普 （Donald Trump）削弱美國與盟友的關係，並表示他是「自第二次世界大戰以來，首位不相信與友好國家結盟重要性的美國總統」，這影響了美國在全球的地位。

賀錦麗在2024年大選中代表民主黨 參選總統，接替時任總統拜登 （Joe Biden）成為候選人，但最終敗給川普。她此前於2020年角逐民主黨總統提名但未成功，之後被拜登選為副手。

自2024年敗選以來，賀錦麗一直保持相對低調，並於去年宣布放棄參選加州州長，此舉進一步引發外界對她可能於2028年再度競逐白宮的猜測。