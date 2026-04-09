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共和黨傅勒贏得喬州國會議員補選 民主黨泰勒勝選威州最高院法官

編譯陳韻涵、彭馨儀／綜合報導
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喬治亞州地方檢察官傅勒7日贏得眾議員格林今年1月辭職後留下的眾院席位。（美聯社）
喬治亞州地方檢察官傅勒7日贏得眾議員格林今年1月辭職後留下的眾院席位。（美聯社）

喬治亞州深紅國會議員選區7日舉行增補選，結果由州地方檢察官傅勒(Clay Fuller)當晚宣布獲勝，贏得國會議員格林(Marjorie Taylor Greene)今年1月辭職後留下的眾院席位，共和黨的傅勒獲得川普總統的背書支持，成功擊退民主黨對手哈里斯(Shawn Harris)。此外，威斯康辛州同天舉行最高法院法官選舉，民主黨支持的人選泰勒(Chris Taylor)以20%差距大勝。

公共電視網(PBS)報導，民主黨哈里斯在3月的首輪投票中，雖獲最多票數，卻無力在決選時扭轉喬州西北部選區的共和黨強勢局面。

在這個深紅選區中，原本深度挺川普的前眾議員格林，曾以29個百分點的優勢勝出，而川普兩年前更以接近37個百分點拿下該區。在這樣的背景下，傅勒以約12個百分點的差距勝出民主黨哈里斯，幅度明顯縮小。

這一結果延續了一系列特別選舉的趨勢，即民主黨的表現優於預期。該黨希望這樣的成績能為11月的期中選舉累積動能，屆時國會的控制權將面臨關鍵性的競爭。

但傅勒進入眾院，暫時鞏固共和黨原本微弱的多數席次。可是他必須在5月贏得初選並在11月的正式期中選舉中獲勝，才能取得完整的兩年任期。

格林原本是川普總統重要國會盟友，卻因要求司法部公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前所有檔案而與川普關係決裂，被川普點名為「叛徒」(traitor)；格林與川普公開決裂後，今年1月辭去眾議員職務。

民主黨支持的人選泰勒在威斯康辛州最高法院法官選舉中大勝。(美聯社)
民主黨支持的人選泰勒在威斯康辛州最高法院法官選舉中大勝。(美聯社)

美聯社報導，威斯康辛州的泰勒以墮胎權為競選重點，輕鬆擊敗共和黨支持的人選拉薩爾(Maria Lazar) ，這是2020年以來自由派連續第4次贏得最高法院法官選舉，確定在2030年之前都占有多數。

民主黨要在11月大選前加強控制威州最高法院，希望保住州長，扭轉州議會局面，推翻共和黨頒布的法令，因為共和黨自2011年以來，一直是州議會多數。

這次最高法院選舉與這個搖擺州的前兩次選舉完全不同。前兩次為了爭取多數席，支出都創紀錄。而今年因為沒有法院控制權之爭，支出和全國關注度就大幅下降。

自由派人士表示，2020年州最高法院由保守派法官掌控時，川普曾試圖透過宣布選票無效推翻當年的總統選舉結果，但威州最高法院僅以一票之差不支持川普。

最高法院如今在自由派法官掌控下，推翻多項與選舉相關裁決，涉及國會選區重劃、工會權利以及其他熱門議題的案件正等待審理。

川普 期中選舉 眾院

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