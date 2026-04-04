川普命范斯為「反詐沙皇」 鎖定民主黨州查福利詐欺

副總統范斯3日獲川普總統冠上「反詐欺沙皇」的稱號，專注調查藍州詐欺聯邦社福資金的案件。(路透)

川普 總統3月簽署行政命令，宣布成立由副總統范斯領導的「全國反詐欺特別工作組」，調查部分州騙取聯邦社會福利項目資金。 在范斯宣布破獲洛杉磯 一起涉及5000萬元的詐欺案後，川普3日為他冠上「反詐欺沙皇」(fraud czar)的稱號，工作主要針對藍州，反映川普對范斯的持續信任。

綜合福斯新聞等報導，川普3日在社媒「真實社群」(Truth Social) 發文宣布，「副總統范斯現在負責美國的『反詐欺』事務」，並稱他為「反詐欺沙皇」，工作重點遍及所有領域，但主要是民主黨的藍州。

貼文指，范斯「主要針對那些民主黨州，例如加州 、伊利諾、明尼蘇達(索馬利亞人要當心！)、緬因、紐約州以及其他許多州。這些州的腐敗民主黨政客肆無忌憚地竊取納稅人的錢，其規模前所未有」。

川普聲稱美國的詐欺問題「規模巨大且普遍」，這對國家的影響極其深遠。

川普的貼文又說，「作為反詐欺沙皇，范斯將與川普政府內的許多傑出人員共同開展工作，將對我們國家的未來發展起到至關重要的作用，如果成功，真的能夠實現美國預算的平衡」。

他特別指出范斯正在加州開展的工作，聲稱「突擊洛杉磯的行動已經開始」。這個說法是回應范斯早一天宣布，特別工作小組破獲洛杉磯一起涉及5000萬元的安寧照護及醫療詐欺案。

川普3月中旬簽署行政命令成立全國特別工作組時，要求在90天內提交落實反詐欺措施的具體計畫，除展示自己對國內問題關注的同時，更指責藍州的詐欺事件要高於紅州，並以明州的索馬利亞社區為例子。聯邦調查人員表示，該州的醫療補助計畫(Medicaid)約有90億元被轉走。

另有分析認為，在川普先後向前國土安全部長諾姆及前司法部長邦迪開鍘後，內閣人心震動，此時給范斯冠之以「反詐欺沙皇」，反映對他的持續信任。