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白宮提1.5億元預算重啟惡魔島 裴洛西：浪費納稅人的錢

中央社／舊金山3日專電
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川普總統提列預算1.52億美元，用以啟動其將惡魔島（Alcatraz）重新改建為...
川普總統提列預算1.52億美元，用以啟動其將惡魔島（Alcatraz）重新改建為聯邦監獄的計畫。(歐新社)

美國總統川普去年下令重啟「惡魔島」聯邦監獄，有了進一步行動。白宮在最新公布的2027財年預算案中，編列1.52億美元，計畫用於支付該計畫第一年的經費。民主黨重量級眾議員裴洛西已矢言阻擋。

白宮今天向國會提交2027財年預算案，除1.5兆美元的國防預算外，重啟阿爾卡特拉茲島（Alcatraz）聯邦監獄，即外界俗稱的「惡魔島」計畫，受美國輿論關注。

川普提出對聯邦監獄體系共增加17億美元經費，當中1.52億美元用於「惡魔島」計畫。他承諾將其重建為最先進且高度安全的監獄設施。

根據預算案，1.52億美元為該計畫第一年的經費。Axios新聞網曾評估，重建「惡魔島」成為高度安全監獄設施，整體花費少則10億美元，多則高達20億美元。

「惡魔島」位於加州舊金山外海約2公里，自1963年關閉後，數十年來一直是博物館和觀光景點，現在由美國國家公園管理局維護，每年吸引超過100萬名遊客。

去年，川普下令重啟後，美國內政部長柏根（Doug Burgum）與時任司法部長邦迪（Pam Bondi）曾登島視察，計畫展開整修及重啟工作。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮提交的預算反映美國政府目前的優先事項。

重啟「惡魔島」計畫再次引起加州民主黨人強烈反彈。曾任聯邦眾院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）在社群平台X發文指出，她將與其他國會議員合作，運用一切可行手段，阻止這項荒唐之舉。

裴洛西抨擊這是浪費納稅人的錢，且無助於解決美國家庭所面臨的困境。

川普 民主黨 裴洛西

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