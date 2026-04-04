2027年國防預算 川普提1.5兆元 民主黨：完全不可接受

川普政府提出創紀錄的1.5兆元國防預算，比去年增加44%。圖為川普去年6月訪問布拉格堡基地。(美聯社)

白宮 3日公布2027年預算提案概要，川普總統要求將國防支出從本財年的不到1兆元大幅提高至1.5兆元，暴增44% ，同時削減10%的非國防支出。美以伊衝突以來，民主黨人早已批評川普罔顧民生，對於這份預算直言完全不能接受。

美聯社報導，若國會同意，五角大廈支出將創下第二次世界大戰以來最大年增幅，反映川普更重視美國軍事投資而非國內項目。

若國會同意，五角大廈支出將創下第二次世界大戰以來最大年增幅。

白宮預算管理局局長沃特(Russell Vought)在這份預算概要指出，「川普總統承諾重新投資美國的國家安全基礎設施，確保國家在危險的世界中安全無虞」。

文件概述新增逾5000億元國防開支的用途，包括建造川普提出的「金穹」防禦系統、解決關鍵礦產儲備短缺問題、擴大造船規模，提高軍事人員薪酬等。另外，聯邦執法經費將增加15%至190億元。

白宮預算概要也表明刪減其他非軍事領域開支10%，包括將部分社會福利支出轉嫁給各州政府、削減環保項目、綠色能源、住房及醫療保健等項目預算。

川普1日就與伊朗 衝突向全國發表電視講話前，已暗示增加軍費是他的首要任務，在白宮一次私人活動說，「我們正在打仗，不可能同時照顧托兒、白卡、紅藍卡，所有這些具體的事情，各州可以自己做，但聯邦政府做不到」。

一般而言，白宮年度預算提案並不具法律效力，而是視為政府價值的體現，目的是凸顯政府的優先事項，國會可以否決預算案，這種情況也屢見不鮮。

對於這份大增國防預算的提案，國會參眾兩院軍事委員會的共和黨籍主席威克(Roger Wicker) 及羅傑斯(Mike Rogers)均大表讚賞，認為可確保美國軍隊在應對來自中國、俄羅斯 、伊朗等日益增長的威脅時，仍保持世界最先進水平。

但民主黨人一致猛烈抨擊，參眾兩院撥款委員會及預算委員會的民主黨高層迅速強烈反對，指預算案未能滿足美國民眾的需求，損害了關鍵的國內項目及優先事項。

眾院預算委員會資深民主黨人鮑以爾(Brendan Boyle)砲轟，「這份預算體現了把『美國人放到最後』的理念」。

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