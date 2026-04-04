我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

哈佛大學給「A」太多擬設上限 94%學生反對

2027年國防預算 川普提1.5兆元 民主黨：完全不可接受

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府提出創紀錄的1.5兆元國防預算，比去年增加44%。圖為川普去年6月訪問布...
川普政府提出創紀錄的1.5兆元國防預算，比去年增加44%。圖為川普去年6月訪問布拉格堡基地。(美聯社)

白宮3日公布2027年預算提案概要，川普總統要求將國防支出從本財年的不到1兆元大幅提高至1.5兆元，暴增44% ，同時削減10%的非國防支出。美以伊衝突以來，民主黨人早已批評川普罔顧民生，對於這份預算直言完全不能接受。

美聯社報導，若國會同意，五角大廈支出將創下第二次世界大戰以來最大年增幅，反映川普更重視美國軍事投資而非國內項目。

若國會同意，五角大廈支出將創下第二次世界大戰以來最大年增幅。

白宮預算管理局局長沃特(Russell Vought)在這份預算概要指出，「川普總統承諾重新投資美國的國家安全基礎設施，確保國家在危險的世界中安全無虞」。

文件概述新增逾5000億元國防開支的用途，包括建造川普提出的「金穹」防禦系統、解決關鍵礦產儲備短缺問題、擴大造船規模，提高軍事人員薪酬等。另外，聯邦執法經費將增加15%至190億元。

白宮預算概要也表明刪減其他非軍事領域開支10%，包括將部分社會福利支出轉嫁給各州政府、削減環保項目、綠色能源、住房及醫療保健等項目預算。

川普1日就與伊朗衝突向全國發表電視講話前，已暗示增加軍費是他的首要任務，在白宮一次私人活動說，「我們正在打仗，不可能同時照顧托兒、白卡、紅藍卡，所有這些具體的事情，各州可以自己做，但聯邦政府做不到」。

一般而言，白宮年度預算提案並不具法律效力，而是視為政府價值的體現，目的是凸顯政府的優先事項，國會可以否決預算案，這種情況也屢見不鮮。

對於這份大增國防預算的提案，國會參眾兩院軍事委員會的共和黨籍主席威克(Roger Wicker) 及羅傑斯(Mike Rogers)均大表讚賞，認為可確保美國軍隊在應對來自中國、俄羅斯、伊朗等日益增長的威脅時，仍保持世界最先進水平。

但民主黨人一致猛烈抨擊，參眾兩院撥款委員會及預算委員會的民主黨高層迅速強烈反對，指預算案未能滿足美國民眾的需求，損害了關鍵的國內項目及優先事項。

眾院預算委員會資深民主黨人鮑以爾(Brendan Boyle)砲轟，「這份預算體現了把『美國人放到最後』的理念」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

俄羅斯 伊朗 白宮

上一則

美軍2戰機首遭伊朗擊落 F-15E飛行員1獲救 另1人搜救中

下一則

川普簽令強化大學體育規範 籲國會盡速立法

延伸閱讀

曼達尼稱「不切實際」 與市議會預算角力劍拔弩張

曼達尼稱「不切實際」 與市議會預算角力劍拔弩張
伊朗戰爭持續 白宮提議2027年國防預算1.5兆美元

伊朗戰爭持續 白宮提議2027年國防預算1.5兆美元
參眾兩院共和黨妥協注資 國安部將恢復運作

參眾兩院共和黨妥協注資 國安部將恢復運作
拒絕曼達尼加稅、動儲備金 市議會提新財年替代預算案

拒絕曼達尼加稅、動儲備金 市議會提新財年替代預算案

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室。(美聯社)

川普：伊朗剛剛提出停火請求 美國提1條件

2026-04-01 09:05
美國總統川普2日在白宮。（歐新社）

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

2026-04-05 01:02
國安部前部長諾姆(前)與丈夫布萊恩(後)於3月3日出席參院聽證會；布萊恩被踢爆長期活躍於變裝與戀物癖社團。(美聯社)

前國安部長諾姆老公遭爆女裝癖照片外流 川普也震驚

2026-03-31 19:54
F-15E檔案照，非此次失事戰機。（美聯社）

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

2026-04-04 23:30
諾曼·黃走過舊金山繪有壁畫的唐人街，他的曾祖黃金德1898年爭取出生公民權獲勝訴。(路透)

川普：出生公民權不是給中國有錢人的 批大法官「愚蠢」

2026-03-31 10:07
川普總統是在1日晚間發表演講前告訴邦迪走人，邦迪還曾祈求川普給她多一點時間，川普不僅沒答應還提早一天宣布。（路透）

內幕／求川普給更多時間 5件事成壓垮邦迪稻草

2026-04-02 22:06

超人氣

更多 >
TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動