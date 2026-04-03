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總看到負面報導 川普調侃李維特「妳做得太糟了吧」

編譯彭馨儀／綜合報導
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白宮發言人李維特向來為川普總統辯護不遺餘力，但川普1日仍調侃她表現糟糕，使他負面...
白宮發言人李維特向來為川普總統辯護不遺餘力，但川普1日仍調侃她表現糟糕，使他負面消息仍這麼多。（歐新社）

川普總統公開調侃李維特(Karoline Leavitt)，戲稱她總是給老闆帶來負面新聞。

每日郵報(Daily Mail)報導，川普2日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時，抨擊紐約時報(The New York Times)與華盛頓郵報(The Washington Post)等主流媒體缺乏誠信。川普看到自己高達93%至97%的報導都是負面的，話鋒一轉，直指身旁的李維特，談到她負責管理老闆形象，卻把工作給搞砸了。

「也許李維特做得不好，我不知道，」川普開玩笑地表示，同時轉向李維特，「妳做得太糟(terrible)了吧。」

一名白宮官員解釋，川普的這番話只是開玩笑。但川普立刻半開玩笑問現場，「我們該留著她嗎？」川普接著改口說，「我想我們會留著她。」

其實這一幕似曾相識。去年10月，川普在空軍一號上接受記者採訪時，也曾就李維特的工作表現，問記者意見。

川普問說，「李維特做得怎麼樣？她做得好嗎？李維特應該被替換嗎？」川普接著向李維特保證，這種事絕對不會發生。

過去川普經常稱讚28歲的李維特，她在2025年1月就任時創造歷史，成為史上最年輕的白宮新聞秘書。

川普曾多次評論李維特講話時，嘴巴像機關槍一樣快速移動。

「她是個明星，她很棒，」川普在去年8月時表示，「我認為沒有新聞秘書比李維特更優秀。」

川普在去年訪問以色列期間也曾公開承諾，絕不會撤換李維特。去年底，白宮一名官員也向福斯新聞(FOX News)表示，李維特會繼續擔任新聞秘書。

李維特也是美國史上第一個在任內懷孕的白宮新聞秘書。她和60歲的丈夫里奇歐(Nicholas Riccio)於2024年7月迎來兒子，長子名字與父親相同，暱稱尼可(Nico)。李維特下個月開始休產假迎接她第二個孩子，預期是女嬰。

▼收聽一洲焦點Podcast：

川普總統（右）1日面對記者時，戲稱白宮新聞秘書李維特（左）工作不力，導致媒體上充...
川普總統（右）1日面對記者時，戲稱白宮新聞秘書李維特（左）工作不力，導致媒體上充斥他的負面新聞。（歐新社）

白宮 紐約時報 華盛頓郵報

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