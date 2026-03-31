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赫塞斯遭爆「攻打伊朗前洽詢1檔ETF」五角大廈回應了

編譯盧思綸／即時報導
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美國防長赫塞斯26日出席內閣會議。(美聯社)
美國防長赫塞斯26日出席內閣會議。(美聯社)

美國國防部長赫塞斯遭匿名消息爆料，指他在美軍對伊朗開戰前幾周，曾透過證券經紀人探詢，想砸數百萬美元投資一檔國防軍工股的基金，但最後沒有買成，原因是這檔基金當時還不能讓摩根史坦利客戶下單。五角大廈則回應駁斥，稱報導是惡意抹黑，要求立即撤回。

金融時報30日引述3名知情人士稱，赫塞斯在摩根史坦利（Morgan Stanley）的經紀人，曾於2月接洽貝萊德（BlackRock），洽詢是否能投資其旗下「國防工業主動型ETF」（Defense Industrials Active ETF），金額達數百萬美元。

對此，BBC報導，五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）30日在社群媒體X發文表示：「無論是赫塞斯部長本人或是他的任何代表，均未曾就這類投資接洽貝萊德。」他並稱，「這只是又一次的不實、惡意抹黑，目的是誤導大眾」

根據金融時報，這檔基金代號為IDEF，規模為32億美元，主要投資可能受惠於各國擴大國防與安全支出的企業，主要持股包括RTX、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）及Palantir。

這筆投資最終未能成案，原因是這檔基金雖早在去年5月推出，但今年2月時尚未開放摩根史坦利客戶買進。目前也不清楚，赫塞斯的經紀人之後是否另尋其他以國防產業為主的基金進行投資。

金融時報指出，赫塞斯是美國總統川普的國安決策圈中，第一個主張對伊朗開戰的官員之一，是推動這場軍事行動的核心人物。在這個背景下，若其身邊人曾於開戰前探詢相關國防投資，恐引發利益衝突與牟利質疑。

貝萊德與摩根史坦利均拒絕置評。

五角大廈 社群媒體 伊朗

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