上周才批評舞弊根源 川普在佛州郵寄投票 民主黨酸「自己沒問題」
川普總統上周再度公開批評郵寄投票是舞弊根源；但在他大力敦促國會通過立法大幅限制郵寄投票作法之際，佛州棕櫚灘郡(Palm Beach County)選民紀錄顯示，川普24日以郵寄方式，投下了他的佛州議會席位特別選舉選票。
投票結果是，民主黨候選人艾米麗·格雷戈里 (Emily Gregory)贏得佛州棕櫊灘郡的一個州眾議員席位，這席位涵蓋川普總統的海湖莊園，她擊敗川普支持的共和黨州眾議員候選人麥波斯(Jon Maples，比數是51.19%比48.81%，首次競選公職的格雷戈里贏了797票。
格雷戈里的勝利不會改變共和黨在佛州議會的絕對多數。但她在棕櫚灘縣的勝利無疑給民主黨人帶來急需的振奮，此前共和黨在陽光之州佛羅裡達州長期佔據主導地位，甚至連州長羅恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)都開玩笑說該州的民主黨實際上已經名存實亡。
參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)為此在參院發言嘲諷道，「照川普說法，別人郵寄投票就是作弊，他自己郵寄投票就完全沒問題。」白宮發言人威爾斯(Olivia Wales)反駁道，川普的不滿是針對各州普遍採用郵寄投票做法，而不是針對那些必須使用郵寄選票特殊安排才能投票的特定選民。
威爾斯表示，「正如川普總統所言，《拯救美國法案》(SAVE America Act)允許國人因生病、殘疾、服兵役或外出旅行等原因使用郵寄投票，但不應允許全民郵寄投票，因為它極易出現弊端。」
威爾斯還說：「大家都知道總統是棕櫚灘居民並參與佛州選舉，但他現在顯然主要居住在華府白宮。這根本不是什麼新聞。」
自川普錯誤聲稱他在2020年總統大選中敗給民主黨候選人拜登是舞弊結果之後，就一直拿郵寄投票做文章。上周他在白宮會見愛爾蘭總理馬丁(Micheál Martin)時，又重提郵寄投票是「作弊」和「腐敗透頂」，「放眼全球只有美國才這麼做」。但美聯社報導，包括美國傳統盟友歐洲民主國家在內，全球有數十國都採用某種形式的郵寄投票。
布魯金斯學會(Brookings Institution)去年報告顯示，郵寄投票舞弊案例僅佔所有郵寄選票的0.000043%；亦即每1000萬張郵寄選票中，約有4例弊端。
川普敦促國會通過的「拯救美國法案」將禁止全民郵寄投票，影響深遠；在兩黨勢均力敵的參議院一直面臨過關障礙。
根據紀錄，川普在其總統第一任期內，將其正式居住地和選民登記地，從紐約州遷至佛州。由於川普沒有申請為所有選舉進行郵寄投票，所以每次選舉都必須單獨申請郵寄投票。
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