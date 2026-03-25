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上周才批評舞弊根源 川普在佛州郵寄投票 民主黨酸「自己沒問題」

記者胡玉立／綜合報導
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圖為加州洛杉磯郡選票處理中心員工運送裝了收到的郵寄選票的箱子。(美聯社)
圖為加州洛杉磯郡選票處理中心員工運送裝了收到的郵寄選票的箱子。(美聯社)

川普總統上周再度公開批評郵寄投票是舞弊根源；但在他大力敦促國會通過立法大幅限制郵寄投票作法之際，佛州棕櫚灘郡(Palm Beach County)選民紀錄顯示，川普24日以郵寄方式，投下了他的佛州議會席位特別選舉選票。

投票結果是，民主黨候選人艾米麗·格雷戈里 (Emily Gregory)贏得佛州棕櫊灘郡的一個州眾議員席位，這席位涵蓋川普總統的海湖莊園，她擊敗川普支持的共和黨州眾議員候選人麥波斯(Jon Maples，比數是51.19%比48.81%，首次競選公職的格雷戈里贏了797票。

格雷戈里的勝利不會改變共和黨在佛州議會的絕對多數。但她在棕櫚灘縣的勝利無疑給民主黨人帶來急需的振奮，此前共和黨在陽光之州佛羅裡達州長期佔據主導地位，甚至連州長羅恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)都開玩笑說該州的民主黨實際上已經名存實亡。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)為此在參院發言嘲諷道，「照川普說法，別人郵寄投票就是作弊，他自己郵寄投票就完全沒問題。」白宮發言人威爾斯(Olivia Wales)反駁道，川普的不滿是針對各州普遍採用郵寄投票做法，而不是針對那些必須使用郵寄選票特殊安排才能投票的特定選民。

威爾斯表示，「正如川普總統所言，《拯救美國法案》(SAVE America Act)允許國人因生病、殘疾、服兵役或外出旅行等原因使用郵寄投票，但不應允許全民郵寄投票，因為它極易出現弊端。」

威爾斯還說：「大家都知道總統是棕櫚灘居民並參與佛州選舉，但他現在顯然主要居住在華府白宮。這根本不是什麼新聞。」

自川普錯誤聲稱他在2020年總統大選中敗給民主黨候選人拜登是舞弊結果之後，就一直拿郵寄投票做文章。上周他在白宮會見愛爾蘭總理馬丁(Micheál Martin)時，又重提郵寄投票是「作弊」和「腐敗透頂」，「放眼全球只有美國才這麼做」。但美聯社報導，包括美國傳統盟友歐洲民主國家在內，全球有數十國都採用某種形式的郵寄投票。

布魯金斯學會(Brookings Institution)去年報告顯示，郵寄投票舞弊案例僅佔所有郵寄選票的0.000043%；亦即每1000萬張郵寄選票中，約有4例弊端。

川普敦促國會通過的「拯救美國法案」將禁止全民郵寄投票，影響深遠；在兩黨勢均力敵的參議院一直面臨過關障礙。

根據紀錄，川普在其總統第一任期內，將其正式居住地和選民登記地，從紐約州遷至佛州。由於川普沒有申請為所有選舉進行郵寄投票，所以每次選舉都必須單獨申請郵寄投票。

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