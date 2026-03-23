穆林料掌國安部 首重恢復部門預算

共和黨籍參議員穆林接任國土安全部人事案，參院23日晚通過。(美聯社)

參院 23日晚以54票對45票確認由共和黨籍參議員穆林(Markwayne Mullin)接掌國土安全部，兩名民主黨 參議員費特曼(John Fetterman)和海恩瑞希(Martin Heinrich)投票支持。參院國土安全委員會共和黨籍主席保羅(Rand Paul)投下反對票。

穆林曾是綜合格鬥選手，深受川普 總統信任。他接替因移民執法爭議遭開除的諾姆(Kristi Noem)，上任後將面臨預算停擺及重整急難管理局(FEMA)等嚴峻挑戰。

美聯社報導，穆林與川普私交甚篤，他在提名聽證會上試圖展現穩健作風，表示上任後首要目標是讓國土安全部「不再成為新聞焦點」。不過，穆林在上周的聽證會中，曾因被質疑性格與情緒管理問題，而與參院國安委員會同黨主席保羅發生激烈爭執。

穆林將在動盪時期接手國土安全部。由於民主黨要求限縮移民執法權力，該部常態預算目前陷入停擺，導致正值春假旅遊旺季的各大機場出現排隊長龍。穆林在國會任職超過12年，並擁有經營家族水電企業的管理經驗。

任職期間，他與兩黨成員交情匪淺，在華府常被視為具備協商能力的談判者。儘管如此，外界認為穆林獲選主因是對川普的忠誠，預期他將延續總統的移民政策方針。穆林在聽證會上強調：「儘管我與在座各位意見未必一致，但身為國安部長，我將保護每一個人。」

穆林上任後首要挑戰是恢復部門預算。穆林在聽證會上放軟姿態，表示未來除極少數情況外，官員進入民宅須持有法官簽署的搜索票，而非僅憑移民及海關執法局(ICE)的行政命令，至於針對在社區興建大型拘留設施及切斷「庇護城市」聯邦資助等爭議，他承諾將其視為最後手段。

另外，穆林還須處理急難管理局的亂象。前部長諾姆因要求親自審核超過10萬元的合約，被批評拖慢災難救援速度，穆林則承諾撤銷該規定並強調不會廢除FEMA。