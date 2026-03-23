加油翻倍…伊戰加重財務壓力 股票投資、貸款利率受打擊

對伊朗戰爭近月，國際油價大漲，華府是全美汽油價格最高的幾州之一。改駕電動車的選項再被提起。圖為一張川普總統與馬斯克的貼紙被貼在華府一家加油站。(路透)

美伊戰爭即將屆滿一個月，對民眾造成的財務壓力益趨加重，不只加油支出可能翻倍、股票投資、貸款利率、消費者信心都受到打擊。專家警告，民眾正面臨一場潛在的「短期負擔能力衝擊」。

全美無鉛汽油價格目前已達平均每加倫3.93元，較2月26日美伊戰爭開打前上漲24%。而在3月的第二周，民眾的汽油支出較去年同期增加14%，顯示加油支出占民眾家庭支出預算的比率正在擴大之中。根據史丹福經濟政策研究所(Standford Institute for Economic Policy Research)估算，今年美國家庭的平均汽油支出因油價上漲會額外增加740元，較目前的340元多出一倍有餘，然而即使如此，仍無法充分反應油價飆漲的情形。

RSM首席經濟學家布魯蘇埃拉斯(Joe Brusuelas)表示，加油支出增加，會排擠家庭想購買其他商品的消費活動，全國正面臨一場在潛在的「短期負擔能力衝擊」，會限制美國的消費與成長，盡管還不致於導致全國經濟陷入衰退，但是確實會造成傷害。

加油支出僅是民眾財務情況因美伊戰爭所受打擊的其中一項而己。美國成年人有一半以上都擁股票，大部分是透過退休帳戶與共同基金，然而隨著美伊戰爭開打，股市跌跌不休，到20日止，美股周線已連四周下跌，史坦普500指數與那斯達克指數過去四周表現是自2025年4月以來同期間最糟。

貸款利率也是重災區。30年固定房貸利率平均已較美伊開打前的不到6%升至6.53%。房貸利率升高，勢必會影響房市買氣，尤其是打算初次購屋的潛在買家。

在一個月前，投資人還預期聯準會(Fed)今年還會降息一到兩次，然而隨著美伊戰爭開打，油價飆漲，通膨升溫壓力大增，投資人轉而開始擔心Fed今年不無可能調升利率。根據20日期貨市場來看，Fed今年降息的機率縮小，而升息的機率卻是提高到50%。

美伊戰爭已進入第四周，國內生活成本持續增加，不僅傷害消費者的荷包，同時也對消費者信心形成打擊。密西根大學消費者信心指數3月份降到今年最低，然而最令人擔心的不是指數，而是消費者信心3月與2月間的差距，2月戰爭開打前，消費者信心還較前月上揚，然而在戰爭開打後的頭九天，消費者信心就由升轉跌。

專家警告，伊朗戰爭何時結束，無人確定，對於美國經濟與民眾的傷害只會持續加重。