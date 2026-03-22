我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT多角化財源 美國免費版與Go版將顯示廣告

史上最貴零食 1根奇多賣破8.7萬美元 只因外型...

DHS預算又卡 川普喊派ICE機場安檢：直接抓非法入境者

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
參院兩黨僵持不下，卡住國安部預算，機場安檢員已逾月未獲薪資，人力大減，旅客排長龍。圖為德州休士頓喬治布希國際機場等候安檢的旅客員。(美聯社)
參院兩黨僵持不下，卡住國安部預算，機場安檢員已逾月未獲薪資，人力大減，旅客排長龍。圖為德州休士頓喬治布希國際機場等候安檢的旅客員。(美聯社)

共和與民主兩黨針對國土安全部(DHS)的預算僵局已進入36天仍無法解套，21日參院共和黨否決了民主黨所提單獨對運輸安全管理局(TSA)撥款的提案，意味機場安檢人員將繼續無薪工作，機場安檢大排長龍的亂象還將持續。川普總統因此威脅說23日將派遣移民暨海關執法局(ICE)探員進駐機場協助安檢，並可就地立即逮捕非法入境者。

川普21日在社交媒體「真實社群」(Truth Social)上先是發文指出，「如果激進民主黨人不立即簽署協議，讓美國，特別是機場，再次獲得自由與安全，我將派遣我們高明且愛國的ICE特工進駐機場，他們將執行安檢工作，周全的程度將是前所未見。」 他並且指出，「包括立即逮捕所有進入美國的非法移民。」

幾小時之後川普再度發文指出，如果民主黨不同意在國內的機場進行合適的安檢作業，ICE將進行這項作業，而且一定會比之前遠要周全。他表示：「我期待周一(23日)讓ICE進駐，我已告訴他們，要他們『做好準備』。」

逾月沒薪水 機場恐關閉

國會朝野間對DHS的預算爭議遲遲無法解決，隸屬DHS的TSA的機場安檢人員已逾一個月沒到薪水，出勤率大減，致使機場安檢作業嚴重延遲，旅客大排長龍，怨聲載道。

DHS表示，自2月14日政府局部關閉以來，TSA已有超過400名工作人員離職。而且在這些離職員工中有一半左右都具有三年工作經驗，有三分之一有五年以上經驗。TSA代理副局長斯塔爾(Adam Stahl)表示，「如果目前這種情況持續下去，幾周後，我們可能不得不關閉機場，尤其是小型機場。」

DHS官員表示，一些主要機場的安檢人員缺勤率都在三成以上，紐約市甘迺迪國際機場達到30%、亞特蘭大機場達到37%、休士頓的霍比機場達到35%，新奧爾良機場達到39%。世界首富、特斯拉及SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)於21日表示，他願意個人掏錢來資助那些因預算爭端而未獲報酬的TSA工作人員。他指出，此次政府停擺對許多美國人的生活造成了負面影響。

開支法案 參院再度卡關

在此同時，朝野之間對DHS的預算僵局仍未見突破跡象。參院21日阻止了參院少數黨領袖、紐約州民主黨參議員舒默(Chuck Schumer)提出單一向TSA員工支付工資的提案。而在20日，也未能通過和黨所提一項旨在結束撥款中斷的法案。共和黨與民主黨相互指責，共和黨指責舒默所提法案是企圖繞過院撥款委員會的正常程序。民主黨則是認為共和黨提出的妥協遠遠不夠，而且企圖將ICE的預算與DHS綑綁在一起。

民主黨堅持要求限制ICE的執法範圍。1月，ICE特工在執法行動中，兩名美國公民被執勤特工開槍擊中喪生。自此之後，限制ICE執法的呼聲愈發高漲，演變成朝野間在DHS預算上的對峙與僵局。

參院兩黨僵持不下，卡住國安部預算，機場安檢員已逾月未獲薪資，人力大減，旅客排長龍...
參院兩黨僵持不下，卡住國安部預算，機場安檢員已逾月未獲薪資，人力大減，旅客排長龍。圖為維吉尼亞州雷根國際機場的安檢員。(路透)

川普 共和黨 參院

上一則

最後通牒 川普：伊朗48小時內未開放荷莫茲就轟發電廠

延伸閱讀

TSA員工沒薪水快要活不下去 機場發起募捐

TSA員工沒薪水快要活不下去 機場發起募捐
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

熱門新聞

前聯邦調查局局長​穆勒。(美聯社資料照)

穆勒辭世 川普：我很高興他死了

2026-03-21 14:19
F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
軍事史學者奧布萊恩（Phillips O'Brien）表示，川普政府對伊朗開戰犯了一連串的錯誤，包括太輕敵，以致如今在美伊戰爭中騎虎難下，徒然成為北京的笑柄。（美聯社）

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

2026-03-14 12:20
司法部19日起訴與美超微相關的三名人士，涉嫌違法向中國提供先進技術，其中包括美超微的共同創辦人廖益賢。（本報資料照片）

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

2026-03-20 05:50
國家反恐中心主任肯特檔案照。（美聯社）

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

2026-03-17 10:27
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13

超人氣

更多 >
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場