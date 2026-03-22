DHS預算又卡 川普喊派ICE機場安檢：直接抓非法入境者

參院兩黨僵持不下，卡住國安部預算，機場安檢員已逾月未獲薪資，人力大減，旅客排長龍。圖為德州休士頓喬治布希國際機場等候安檢的旅客員。(美聯社)

共和與民主兩黨針對國土安全部(DHS)的預算僵局已進入36天仍無法解套，21日參院共和黨 否決了民主黨所提單獨對運輸安全管理局(TSA)撥款的提案，意味機場安檢人員將繼續無薪工作，機場安檢大排長龍的亂象還將持續。川普 總統因此威脅說23日將派遣移民暨海關執法局(ICE)探員進駐機場協助安檢，並可就地立即逮捕非法入境者。

川普21日在社交媒體「真實社群」(Truth Social)上先是發文指出，「如果激進民主黨人不立即簽署協議，讓美國，特別是機場，再次獲得自由與安全，我將派遣我們高明且愛國的ICE特工進駐機場，他們將執行安檢工作，周全的程度將是前所未見。」 他並且指出，「包括立即逮捕所有進入美國的非法移民。」

幾小時之後川普再度發文指出，如果民主黨不同意在國內的機場進行合適的安檢作業，ICE將進行這項作業，而且一定會比之前遠要周全。他表示：「我期待周一(23日)讓ICE進駐，我已告訴他們，要他們『做好準備』。」

逾月沒薪水 機場恐關閉

國會朝野間對DHS的預算爭議遲遲無法解決，隸屬DHS的TSA的機場安檢人員已逾一個月沒到薪水，出勤率大減，致使機場安檢作業嚴重延遲，旅客大排長龍，怨聲載道。

DHS表示，自2月14日政府局部關閉以來，TSA已有超過400名工作人員離職。而且在這些離職員工中有一半左右都具有三年工作經驗，有三分之一有五年以上經驗。TSA代理副局長斯塔爾(Adam Stahl)表示，「如果目前這種情況持續下去，幾周後，我們可能不得不關閉機場，尤其是小型機場。」

DHS官員表示，一些主要機場的安檢人員缺勤率都在三成以上，紐約市甘迺迪國際機場達到30%、亞特蘭大機場達到37%、休士頓的霍比機場達到35%，新奧爾良機場達到39%。世界首富、特斯拉及SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)於21日表示，他願意個人掏錢來資助那些因預算爭端而未獲報酬的TSA工作人員。他指出，此次政府停擺對許多美國人的生活造成了負面影響。

開支法案 參院再度卡關

在此同時，朝野之間對DHS的預算僵局仍未見突破跡象。參院21日阻止了參院少數黨領袖、紐約州民主黨參議員舒默(Chuck Schumer)提出單一向TSA員工支付工資的提案。而在20日，也未能通過和黨所提一項旨在結束撥款中斷的法案。共和黨與民主黨相互指責，共和黨指責舒默所提法案是企圖繞過院撥款委員會的正常程序。民主黨則是認為共和黨提出的妥協遠遠不夠，而且企圖將ICE的預算與DHS綑綁在一起。

民主黨堅持要求限制ICE的執法範圍。1月，ICE特工在執法行動中，兩名美國公民被執勤特工開槍擊中喪生。自此之後，限制ICE執法的呼聲愈發高漲，演變成朝野間在DHS預算上的對峙與僵局。