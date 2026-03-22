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「通俄門」特檢、前FBI局長穆勒81歲辭世 川普發文：很高興他死了

編譯彭馨儀／綜合報導
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曾任聯邦調查局長12年的穆勒21日去世。穆勒在911恐襲事件後接掌調查局，重新塑造調查局反恐的時代新任務。(美聯社)
曾任聯邦調查局長12年的穆勒21日去世。穆勒在911恐襲事件後接掌調查局，重新塑造調查局反恐的時代新任務。(美聯社)

前聯邦調查局(FBI)局長穆勒(Robert Mueller)20日辭世，享壽81歲。死因不明，紐約時報去年9月曾報導，穆勒患有帕金森氏症(Parkinson's Disease)。

哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)報導，穆勒家人透過聲明公布死訊幾分鐘後，川普總統在真實社群(Truth Social)平台發文說，「穆勒剛死了，很好，我很高興他死了。他再也沒有機會傷害無辜的人了。」

有線電視新聞網(CNN)報導，川普多年來對逝者尤其是對他的敵人都會發表粗魯無情的言論。

穆勒是聯調局第六任局長，生於紐約市，在費城長大，本科畢業於普林斯頓大學，曾入伍陸戰隊，參加越戰，獲得多枚勛章，退伍後維吉尼亞大學法學院取得法學位，加入聯邦司法部服務，曾是登記共和黨員。最先在2001年911事件發生前一周獲小布希總統提名，接任FBI局長，領導FBI長達12年，主導FBI大規模改革。穆勒親自深入調查案件細節，即使是小案也不放過，經常讓那些突然接到他電話的特工感到驚訝。接著獲歐巴馬總統提提名續任。

前總統歐巴馬21日在X平台上表示，「穆勒是FBI歷史上最傑出的局長之一，他在911事件後徹底改變FBI，拯救了無數生命。」

穆勒卸任之後2017年被任命為司法部特別檢察官(special counsel)，主導調查「通俄門」事件，指控認為俄羅斯干預2016年總統選舉，協助川普擊敗民主黨候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)。穆勒調查了兩年於2019年7月現身國會作證，川普批評是「政治獵巫」(witch hunt)。

最終，穆勒交出約450頁的「穆勒報告」(Mueller Report)，詳列川普可能妨礙司法的10起事件，但穆勒無法指控川普有犯罪行為。

政治新聞網站POLITICO報導，川普此言一出即遭民主黨強烈譴責。

加州民主黨參議員謝安達(Adam Schiff)在X平台抨擊，「這位總統每天都在展現他基本的低俗和不適任。」

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)也在X平台痛批，「殘忍才是關鍵，川普目的是轉移你們對不斷上漲的油價、他那場毫無意義的戰爭、移民及海關執法局(ICE)的濫用職權以及艾普斯坦(Jeffrey Epstein)醜聞的注意力。別讓他得逞！」

民主黨聯邦眾議員高德曼(Daniel Goldman)說，「美國總統令人作嘔慶祝穆勒過世，僅僅因為穆勒揭露川普竊取2016年大選的企圖。」

柯林頓 紐約市 歐巴馬

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