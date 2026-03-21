我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拐9童 廣東人口販子「梅姨」落網 受害家長激動

紐約華裔大學生 不明原因遭ICE拘捕

阻各州自行規定 白宮提AI全國框架 解決AI模型中政治偏見問題

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府推出AI發展的單一國家政策框架，避免各州自行規定造成混亂。圖為輝達執行長黃仁勳在年會上展示各種AI機器人。(美聯社)
川普政府推出AI發展的單一國家政策框架，避免各州自行規定造成混亂。圖為輝達執行長黃仁勳在年會上展示各種AI機器人。(美聯社)

白宮20日向國會提交關於人工智慧(AI)的統一政策立法框架，白宮並發表聲明希望「在未來幾個月內」與國會合作，將該框架轉為可供川普總統簽署的法案。這項框架旨在針對AI新興技術建立全國統一安全保障措施，試圖解決AI模型中的政治偏見問題，減少創新障礙，保護兒童和青少年網路安全，同時阻止各州制定自己的AI規範。

白宮AI政策框架敦促國會推翻各州AI法律，指各州法律「造成不必要負擔」，「碎片化」的各州法律將阻礙AI創新，呼籲國會支持其建議「負擔最小」的聯邦法律，並指示國會毋須設立任何新的聯邦機構來監管AI。

政治新聞網站POLITICO報導，川普政府近一年來，試圖透過國會和行政命令確立聯邦AI法律「優先」於各州AI法律。川普政府官員也不斷爭取共和黨議員支持對AI採取較為寬鬆的聯邦監管方式；但這種做法未必會在國會獲得兩黨支持。

參院共和黨領袖熊恩(John Thune)月初曾向POLITICO表示，一項結合兒童網路安全法案(KOSA)的更大方案，有可能吸引民主黨人支持。參院商務委員會共和黨籍主席克魯茲(Ted Cruz)正與熊恩和白宮合作制定該法案，希望4月底前有所進展。但熊恩指出，就連共和黨人也擔心在AI監管方面權力凌駕各州之上的問題。

熊恩當時表示，「我們必須找到方法，既能化解許多成員的擔憂，又不至於在過程中踐踏各州權利。」

白宮AI政策框架呼籲國會AI立法，優先於任何監管模型開發方式或因他人使用AI而懲罰企業的州法；但該框架也概述了聯邦法律不會凌駕於州法之上的某些領域，並要求國會允許各州保留保護兒童法律，包括禁止AI生成兒童性虐待材料在內。

該框架還要求國會為可能被兒童訪問的模型設定年齡限制，並為家長提供工具，對子女使用模型設定安全保障。該框架還呼籲國會立法鼓勵AI技能教育培訓，並收集AI對就業造成衝擊的數據。

預計川普政府還將公布一份針對已通過、被其視為「繁瑣」的AI州法評估報告。

白宮 人工智慧 共和黨

上一則

大規模遣返惹民怨 川普稱移民政策矯枉過正 改口抓壞人

下一則

川普發文稱考慮「逐步停戰」 要其他國家負責護航荷莫茲海峽

延伸閱讀

禁止蒙面執法 華州立法 多州跟進 國安部：不會遵守

禁止蒙面執法 華州立法 多州跟進 國安部：不會遵守
AI進入紐約校園 學生日益依賴

AI進入紐約校園 學生日益依賴
解國安部停擺僵局 白宮做出這些讓步

解國安部停擺僵局 白宮做出這些讓步
白宮升級維安 擬建地下訪客中心

白宮升級維安 擬建地下訪客中心

熱門新聞

F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
哈格島檔案照。（美聯社）

就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標

2026-03-13 19:23
軍事史學者奧布萊恩（Phillips O'Brien）表示，川普政府對伊朗開戰犯了一連串的錯誤，包括太輕敵，以致如今在美伊戰爭中騎虎難下，徒然成為北京的笑柄。（美聯社）

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

2026-03-14 12:20
國家反恐中心主任肯特檔案照。（美聯社）

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

2026-03-17 10:27
美國總統川普17日在白宮接待愛爾蘭總理馬丁來訪，並發表演說。路透

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

2026-03-18 09:25
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13

超人氣

更多 >
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴
美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光