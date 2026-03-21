阻各州自行規定 白宮提AI全國框架 解決AI模型中政治偏見問題

川普政府推出AI發展的單一國家政策框架，避免各州自行規定造成混亂。圖為輝達執行長黃仁勳在年會上展示各種AI機器人。(美聯社)

白宮 20日向國會提交關於人工智慧 (AI)的統一政策立法框架，白宮並發表聲明希望「在未來幾個月內」與國會合作，將該框架轉為可供川普總統簽署的法案。這項框架旨在針對AI新興技術建立全國統一安全保障措施，試圖解決AI模型中的政治偏見問題，減少創新障礙，保護兒童和青少年網路安全，同時阻止各州制定自己的AI規範。

白宮AI政策框架敦促國會推翻各州AI法律，指各州法律「造成不必要負擔」，「碎片化」的各州法律將阻礙AI創新，呼籲國會支持其建議「負擔最小」的聯邦法律，並指示國會毋須設立任何新的聯邦機構來監管AI。

政治新聞網站POLITICO報導，川普政府近一年來，試圖透過國會和行政命令確立聯邦AI法律「優先」於各州AI法律。川普政府官員也不斷爭取共和黨 議員支持對AI採取較為寬鬆的聯邦監管方式；但這種做法未必會在國會獲得兩黨支持。

參院共和黨領袖熊恩(John Thune)月初曾向POLITICO表示，一項結合兒童網路安全法案(KOSA)的更大方案，有可能吸引民主黨人支持。參院商務委員會共和黨籍主席克魯茲(Ted Cruz)正與熊恩和白宮合作制定該法案，希望4月底前有所進展。但熊恩指出，就連共和黨人也擔心在AI監管方面權力凌駕各州之上的問題。

熊恩當時表示，「我們必須找到方法，既能化解許多成員的擔憂，又不至於在過程中踐踏各州權利。」

白宮AI政策框架呼籲國會AI立法，優先於任何監管模型開發方式或因他人使用AI而懲罰企業的州法；但該框架也概述了聯邦法律不會凌駕於州法之上的某些領域，並要求國會允許各州保留保護兒童法律，包括禁止AI生成兒童性虐待材料在內。

該框架還要求國會為可能被兒童訪問的模型設定年齡限制，並為家長提供工具，對子女使用模型設定安全保障。該框架還呼籲國會立法鼓勵AI技能教育培訓，並收集AI對就業造成衝擊的數據。

預計川普政府還將公布一份針對已通過、被其視為「繁瑣」的AI州法評估報告。