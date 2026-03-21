大規模遣返惹民怨 川普稱移民政策矯枉過正 改口抓壞人

美國去年用軍機遣返不少移民，川普認為選民不喜歡「大規模遣返」非法移民，將把重點轉為抓「壞人」。(路透)

華爾街日報報導，知情人士透露，川普總統透過與其高級顧問和妻子梅蘭妮亞 談話，確信政府執行的移民政策矯枉過正，選民也不喜歡「大規模遣返」一詞。川普已指示高級顧問就其核心競選承諾改採新策略，降低對大規模驅逐移民的關注程度，將更多精力放在逮捕「壞人」上，減少城市混亂。

知情人士指出，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)是調整移民政策的推動者之一；她認為川普的移民團隊弄巧成拙，眼看期中選舉在即，有關移民議題的陳述及實際執法方式，都應試圖改變。

至於轉變作法的主導者，正是之前接管明尼阿波利斯移民及海關執法局(ICE )執法行動的白宮邊境事務主管霍曼(Tom Homan)。霍曼對於移民問題長期採取相對謹慎態度，更傾向讓ICE專注逮捕可移交地方監獄的罪犯。

政府官員透露，之前在芝加哥 、華府和明尼亞波利斯等民主黨佔優勢大城展開的空前逮捕行動，ICE領導層已決定暫不推進，但不排除在未來增加此類行動的可能性。目前，ICE逮捕移民人數已從每天1500多人降至約每天1200人。

川普上任初期民調顯示，選民明確支持他的遣返非法移民目標。但此後部分民調顯示，反對他作法的聲浪日益高漲。 華盛頓郵報/美國廣播公司新聞頻道2月調查顯示，58%受訪者認為「川普在遣返做得太過火」，比率高於去年4月的48%。

政府高層官員表示，川普顧問向川普展示民調數據，顯示「大規模遣返」一詞支持率較低。川普在橢圓形辦公室會議和電話中一再強調，應該使用「罪犯」一詞來描述他們的逮捕目標。川普還希望能在選前向外界展示一些看起來罪大惡極的罪犯。

不過，與川普關係密切的移民議題盟友對於政府的態度轉變並不開心；多個外部團體合組「大規模遣返聯盟」(Mass Deportation Coalition)，向川普政府施壓要求繼續採取強硬驅逐政策。該聯盟的使命宣言寫道：「現在該邁入第二階段了：迅速將大量可以被驅逐的外國人遣返出境。」他們敦促ICE今年至少執行驅逐100萬人。