部分國土安全部承包商爆料 李萬度斯基索取「成功費」

川普總統長期顧問、前國土安全部「特別政府雇員」李萬度斯基被投訴曾要求國安部承包商「付錢」給他。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，部分國土安全部承包商曾向白宮官員投訴，指川普總統長期顧問、前國土安全部「特別政府雇員」李萬度斯基(Corey Lewandowski)可能從該部門發包工程合約過程中謀取私利，包括私人監獄產業巨頭GEO集團在內的一些國土安全部承包商，曾被要求付錢給他。

白宮高級官員告訴NBC，他們至少收到四家公司針對李萬度斯基參與承包過程的十多起投訴。此類投訴在國防承包行業實屬罕見，因為該行業的關係往往是靠多年精心建立且跨越黨派界限。

兩名業內人士和一名國安部高級官員透露，2024年底川普當選後的政府過渡期間，李萬度斯基曾在一場會面中告訴GEO集團創辦人佐利(George Zoley)，他希望獲得報酬，以換得保護和拓展GEO集團的國土安全部合約。由於佐利拒絕，那場會面呈現緊張對峙氛圍。

後來，李萬度斯基當上國土安全部長諾姆(Kristi Noem)高級顧問，等於位居幕僚長要職，想緩和關係的佐利再次與與李萬度斯基會面；佐利當時提議讓李萬度斯基以顧問身分加入GEO集團，定期收取諮詢費，結果遭到拒絕。李萬度斯基表示，他希望根據該公司與國土安全部簽訂的合約獲得報酬，這種報酬有些人會稱為「成功費」(success fee)。

由於佐利不願配合李萬度斯基的提議，接下來幾個月，GEO集團兩份聯邦合約期限遭縮短，該集團旗下幾處可用於安置移民的設施處於閒置狀態。

國土安全部官員透露，李萬度斯基確曾指示勿再發給GEO集團任何合約。但李萬度斯基透過發言人否認「曾向GEO集團索討任何款項或補償」。該集團在去年12月獲得一份1.21億元的新合約。

此外，參院 國土安全和政府事務委員會經過18日異常激烈的確認聽證程序後，19日以8比7微弱優勢，通過了白宮提名奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)出任下屆國土安全部長案，並交付全院表決。

這項任命案得以向全院表決程序推進，得要感謝賓州民主黨 聯邦參議員費特曼(John Fetterman)投下了關鍵一票；費特曼也是唯一投下贊成票的民主黨成員。至於在18日聽證中，咄咄逼人地與穆林爭辯的國安委員會共和黨 主席保羅(Rand Paul)，則是唯一投下反對票的共和黨成員。參院全院可能下周對此提名任命案進行確認。