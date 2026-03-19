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參院提名聽證 穆林：6個月內 要讓國安部不再每天上頭條

記者胡玉立／綜合報導
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被川普總統提名接替諾姆遺留的國安部長職位的參議員穆林（右），18日在出席參院聽證會時，仍遭到猛烈質詢砲火。（美聯社）
被川普總統提名接替諾姆遺留的國安部長職位的參議員穆林（右），18日在出席參院聽證會時，仍遭到猛烈質詢砲火。（美聯社）

國土安全部長提名人選、共和黨參議員穆林(Markwayne Mullin)18日出席參院國土安全和政府事務委員會確認聽證會，首度闡述其執行川普政策願景。穆林在聽證過程中，時而情緒激動，時而強勢反駁；他強調自己將穩健遵循川普總統強硬的移民政策，並駁斥外界對其性格是否適合擔任內閣職務的擔憂。

美聯社及政治新聞網站POLITICO報導，穆林以較溫和態度面對政府一些最具爭議的大規模驅逐移民政策，並收回他之前批評聯邦執法人員擊斃的明尼亞波利斯男子普雷蒂(Alex Pretti)是「瘋子」的說法。但質詢一開始，委員會共和黨籍主席保羅(Rand Paul)就咄咄逼人的針對穆林，顯示他的提名確認之路可能不像預期那樣順利。

保羅質疑穆林是否可以勝任部長職務，指穆林曾稱他為「該死的蛇」，幾年前保羅被鄰居攻擊，斷了六根肋骨，肺部也受傷，穆林認為他活該。保羅18日要穆林「當面交代，為何我活該被揍」，之後又說「美國民眾為何應該信任一個有憤怒管理問題的人，去為移民與海關執法局(ICE)和邊境巡邏人員樹立正確的榜樣」。

穆林反擊稱，保羅似乎更多時候是在與共和黨對抗，而不是與他們合作。穆林說自己是有話直說的個性，保羅控他說謊並不正確，最後他表示希望能夠超越「我們之間的政治分歧」。

穆林又說，「我可能與在座各位意見不合，但作為國土安全部長，我將保護所有人。我的目標是在六個月內，我們(國土安全部)不再每天成為頭條新聞。」不過，保羅之後表示，他不會支持穆林出任國安部長。

參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)表示，他預期保羅和穆林的衝突不會影響穆林提名確認。熊恩表示：「他倆顯然有些過節，他們必須解決這些私人恩怨。歸根究底，這關乎工作，關乎確保我們找到合適人選。」

在至少三名美國公民死於聯邦執法人員之手後，民主黨人要求限制移民官員權力，並與政府就國土安全部例行撥款問題僵持數周至今。穆林敦促議員結束黨派分歧，恢復對國土安全部撥款。

針對明尼蘇達州37歲男子普雷蒂遭邊境巡邏隊員擊斃事件，穆林表示，他收回先前指普雷蒂是「瘋子」的評論；他說：「我不該那樣說；作為部長，我也不會那樣說。」

共和黨參議員保羅（右）面對同黨備詢的穆林，完全沒有手軟，抨擊穆林的情緒管理不適合...
共和黨參議員保羅（右）面對同黨備詢的穆林，完全沒有手軟，抨擊穆林的情緒管理不適合出任國安部長。（美聯社）

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