解國土部僵局 白宮讓步：限制在醫院、學校執法 擴大用隨身攝影器

白宮有意對民主黨讓步，接受包括探員佩戴密錄器執法等幾項要求，以求國土安全部的預算可以解凍。（路透）

國土安全部因為預算僵局而陷入停擺，運輸安全管理局(TSA)人員無薪可領而紛紛請病假或辭職，各地機場安檢大排長龍。紐約時報報導，白宮官員為了爭取國土安全部重啟運作，同意在移民 執法行動做出小幅改變，以回應民主黨 用重大移民執法改革換取預算放行的要求。

民主黨方面提出的改革訴求，優先項目包括禁止移民執法幹員戴面罩遮掩身分、移民幹員要進入民宅或商店之前必須取得法官批准的搜索令。不過，川普政府高層官員在寫給共和黨聯邦參議員的信中，並未回應民主黨的這些要求，也未提及民主黨在明尼亞波利斯兩名美國公民 先後遭移民幹員開槍打死之後，希望對幹員使用武力做出規範的主張。

然而，信函內容透露，白宮原本對於以激進手段執行移民政策立場強硬，但現在為了讓國土安全部重啟運作，態度已經略趨溫和。發信時間是國土安全部關門第32天，正值放春假旅遊旺盛，旅客在全國各地機場面臨嚴重誤點的狀況。

白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)與白宮立法事務主任布雷德(James Braid)在信中寫道，行政當局對於「使用醒目的幹員身分標識」抱持開放態度，但臥底探員將享豁免。

信中指出，白宮將對醫院、學校等「特定敏感地點」(certain sensitive locations)限制民事移民執法行動，但國家安全、潛逃風險、公共安全等緊急需求則屬於例外狀況；行政當局將擴大使用隨身攝影器，臥底探員除外，同時要求保留影像；主管機關將不再阻止國會議員逕行前往拘留中心探視遭到關押的移民。

白宮官員表示，政府將遵守現行法律與慣例，不會驅逐任何美國公民，若不慎錯押美國公民將如何處理則將訂定法規。

這封信發給參院撥款委員會主席、緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)，以及國土安全部安全預算監督小組召集人、阿拉巴馬州聯邦參議員布里特(Katie Britt)。

一名白宮資深官員說，白宮對於其他項目的協商抱持開放態度。

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