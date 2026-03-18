川普頻發文罵法官 大法官羅伯茲：人身攻擊很危險 必須停止

圖為今年2月24日川普總統赴國會演說「 國情咨文」，碰見首席大法官羅伯茲。(路透)

在川普 總統15日再度發文抨擊最高法院大法官 及聯邦法官之後，首席大法官羅伯茲(John Roberts)17日在一場公開演說中，未點名地警告：「對法官進行人身攻擊很危險，必須停止。」

美聯社及國家廣播公司(NBC)報導，羅伯茲在休士頓萊斯大學貝克公共政策研究所(Rice University's Baker Institute for Public Policy)演說時表示，針對最高法院裁決實質內容的批評是工作的一部分，但一些尖銳評論已經過了頭。

羅伯茲沒有點名川普，但他表示，「問題在於，批評有時會從法律分析轉向人身攻擊。不僅是任何單一政治視角，那些批評直指個人，坦白說非常危險。」「針對個人的敵意很危險，必須停止。」

與羅伯茲同台的聯邦地區法官羅森塔(Lee Rosenthal)為此向羅伯茲表示，「我們始終知道您支持我們，這意義重大。」

川普15日在其社群平台「真實社群」(Truth Social)兩度發文痛批法官；其中一則直指聯邦法官波斯柏格(James Boasberg)撤銷政府對聯準會前主席鮑爾(Jerome Powell)發出傳票。川普稱波斯柏格「古怪、卑鄙、腐敗且完全失控」，「患有最嚴重『川普精神錯亂綜合症』(TDS)，多年來一直針對我的人民和我本人」。

另一則貼文，川普再次嚴詞抨擊羅伯茲等六位大法官2月推翻他根據緊急權力法實施的全球關稅。他寫道，「我們的國家被最高法院無端洗劫一空，如今它已淪為一個被武器化且不公正的政治組織」。

更早之前，川普即曾發文指責做出不利他全球關稅裁決的大法官，稱他們讓他「極其不恥」，他質疑他們的愛國心，還點名批判他自己任命的兩名大法官——巴瑞特(Amy Coney Barrett)和戈薩奇(Neil Gorsuch)。

負責保護法官的美國法警署(U.S. Marshals Service)報告，上個財政年度該署共收到564起威脅，高於前一年。羅伯茲承認那是「嚴重威脅」，國會已為此增加法官保安經費。