激進掃蕩明市等移民惹議 邊巡隊指揮官博維諾將退休

邊境巡邏隊官員博維諾因領導明尼亞波利斯等城市移民掃蕩引議，將於月底退休。(路透)

曾經意氣風發的邊境巡邏隊官員博維諾(Gregory Bovino)，今年1月遭解除指揮官職務後即傳出將會退休，最新消息指他決定本月底將從聯邦政府退休。

哥倫比亞廣播公司新聞頻道(CBS News) 援引兩名消息人士指出，博維諾已告知同事們他將於3月底退休。而國土安全部表示，博維諾尚未提交任何退休文件。

博維諾過去幾年一直擔任加州與墨西哥接壤艾爾森卓(El Centro)地區巡邏官，去年中開始奉派往各主要民主黨 州及城市，指揮大規模且激進的掃蕩非法移民 行動，迅速成為川普政府嚴厲打擊非法移民行動的代表。

消息指出，剛遭撤掉國土安全部長之職的諾姆(Kristi Noem)是博維諾的主要支持者並給予充分授權，直接向她匯報工作。

在諾姆支持下，他獲授予「指揮官」頭銜，率領蒙面邊境巡邏隊員前往洛杉磯、芝加哥 、夏洛特、紐奧良及明尼亞波利斯等城市執法，但過程粗暴，一再引發當地民眾強烈抗議。

尤其在明州明尼亞波利斯行動期間，變成川普政府打擊非法移民主要發言人，每日召開記者會為執法人員的強硬手段辯護，將責任歸咎於抗議者與地方官員，而他頻繁反擊民主黨政治人物與批評者，進而成為MAGA陣營的網紅人物。但這種作法讓人側目，因為邊境巡邏隊指揮官通常避免與民選官員政治對抗。

今年1月移民暨海關執法局(ICE)執法人員在明尼亞波利斯先後開槍射殺兩名公民古德(Renee Good) 及普雷蒂(Alex Pretti)後，引起全國怒火。尤其是博維諾聲稱普雷蒂意圖「屠殺」聯邦執法人員之說，更是一發不可收拾。

最終他被解除「指揮官」頭銜，返回加州艾爾森卓原任職位，當時即傳出他會退休。

博維諾決定在本月底退休前，諾姆也於3月4日被川普總統解除國土安全部長職務。