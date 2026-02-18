我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

編譯盧炯燊／綜合報導
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普政府激進掃蕩非法移民的執法行動在全國引起反彈，在民望持續下滑的敏感時刻，作為掃蕩行動辯護人的國土安全部(DHS)發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)，突然宣布辭職，引發外界關注。

綜合政治新聞網媒Politico等報導，麥克拉夫林17日宣布辭職，目前尚不清楚她下一步計畫，但有可能競逐公職。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)在X上發文對她離任表示惋惜的同時，又讚揚她「在(川普政府)保衛國土、保障美國人安全的使命中發揮了重要作用」。

消息人士透露她原計畫去年12月辭職，由於川普政府在民主黨州大舉掃蕩非法移民，加上在明尼亞波利斯槍殺兩名公民，她決定後推遲呈辭。

自加入川普政府以來，言辭犀利的麥克拉林一直是強硬移民政策的代言人及捍衛者，而且不遺餘力還擊批評者，經常與各路媒體展開輿論攻防戰。正因如此，她受到的關注度及鋪天蓋地的批評，甚至超過川普內閣部分官員。

尤其對兩名遭ICE人員槍殺的公民，麥克拉夫林妄下「國內恐怖分子」結論而遭廣泛抨擊，川普政府內部也私下表達批評。

眾院民主黨少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)在X平台上對麥克拉夫林離職的消息做出反應，他寫道：「又一名 MAGA 極端分子被逼出國土安全部。接下來是諾姆。」

麥克拉夫林早在川普第一屆政府已經任職，先後在財政部及國務院工作，而她作為DHS發言人的表現，深獲總統川普稱許。

目前尚不清楚她下一步計畫，但早前曾被問及，如果她回到俄亥俄州辛辛那提家鄉，會否競選公職時，她表示「不排除任何可能性」。她的丈夫是俄亥俄州共和黨顧問。

另外有消息指出，麥克拉夫林離任後，畢斯(Lauren Bis)將接替麥克拉夫林擔任國土安全部媒體關係副助理部長；曾在福斯新聞擔任評論員的扎卡里亞(Katie Zacharia)則將出任發言人兼副助理部長。

世報陪您半世紀

川普 國土安全部

上一則

陸軍高級顧問被開除 國防部權力鬥爭加劇

下一則

美菲聯合聲明 重申台海和平 譴責中國在南海脅迫

延伸閱讀

川普稱和習近平討論對台軍售 白宮：對台政策未改變

川普稱和習近平討論對台軍售 白宮：對台政策未改變
伊朗稱核子談判有進展 范斯潑冷水：不願面對川普紅線

伊朗稱核子談判有進展 范斯潑冷水：不願面對川普紅線
沒關稅沒投資 川普啟動美日「超大型」協議 首波360億美元對象出爐

沒關稅沒投資 川普啟動美日「超大型」協議 首波360億美元對象出爐
力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23
國務院通令公立圖書館不再接受民眾申辦護照的服務，雖然業務量只占1%，但對偏遠地區民眾很不方便。（美聯社）

國務院叫停公共圖書館代辦護照 這些民眾大受影響

2026-02-16 05:34

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉