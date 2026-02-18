川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普 政府激進掃蕩非法移民的執法行動在全國引起反彈，在民望持續下滑的敏感時刻，作為掃蕩行動辯護人的國土安全部 (DHS)發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)，突然宣布辭職，引發外界關注。

綜合政治新聞網媒Politico等報導，麥克拉夫林17日宣布辭職，目前尚不清楚她下一步計畫，但有可能競逐公職。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)在X上發文對她離任表示惋惜的同時，又讚揚她「在(川普政府)保衛國土、保障美國人安全的使命中發揮了重要作用」。

消息人士透露她原計畫去年12月辭職，由於川普政府在民主黨州大舉掃蕩非法移民，加上在明尼亞波利斯槍殺兩名公民，她決定後推遲呈辭。

自加入川普政府以來，言辭犀利的麥克拉林一直是強硬移民政策的代言人及捍衛者，而且不遺餘力還擊批評者，經常與各路媒體展開輿論攻防戰。正因如此，她受到的關注度及鋪天蓋地的批評，甚至超過川普內閣部分官員。

尤其對兩名遭ICE人員槍殺的公民，麥克拉夫林妄下「國內恐怖分子」結論而遭廣泛抨擊，川普政府內部也私下表達批評。

眾院民主黨少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)在X平台上對麥克拉夫林離職的消息做出反應，他寫道：「又一名 MAGA 極端分子被逼出國土安全部。接下來是諾姆。」

麥克拉夫林早在川普第一屆政府已經任職，先後在財政部及國務院工作，而她作為DHS發言人的表現，深獲總統川普稱許。

目前尚不清楚她下一步計畫，但早前曾被問及，如果她回到俄亥俄州辛辛那提家鄉，會否競選公職時，她表示「不排除任何可能性」。她的丈夫是俄亥俄州共和黨顧問。

另外有消息指出，麥克拉夫林離任後，畢斯(Lauren Bis)將接替麥克拉夫林擔任國土安全部媒體關係副助理部長；曾在福斯新聞擔任評論員的扎卡里亞(Katie Zacharia)則將出任發言人兼副助理部長。