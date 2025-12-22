我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

右派團體「美國轉捩點」推舉范斯參選2028

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
保守派倡議團體「美國轉捩點」推舉副總統范斯參選2028年總統選舉，提早帶起2028年大選的議題。（美聯社）
保守派倡議團體「美國轉捩點」推舉副總統范斯參選2028年總統選舉，提早帶起2028年大選的議題。（美聯社）

距離下屆總統選舉還有三年，但右派團體「美國轉捩點」(Turning Point USA)已推舉副總統范斯(JD Vance)出馬角逐共和黨2028年總統候選人，這項決定也凸顯共和黨保守派分裂危機。

據有線電視新聞網(CNN)21日公布民調，2028年總統選舉共和及民主兩黨分別由范斯和加州州長紐森領先。

美聯社21日報導，保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)的遺孀艾瑞卡‧柯克(Erika Kirk)在18日揭幕的2025「美國慶典」(AmericaFest)活動中，公開支持范斯競逐大位，贏得眾人歡呼認同；但旨在紀念今年9月遭暗殺的美國轉捩點創辦人柯克(Charlie Kirk)的四天活動21日閉幕之際，卻讓共和黨保守派內部分裂的危機比展望更明顯，無論對范斯或其他可能接替川普總統的人選皆然。

這場活動揭示共和黨未來幾年將面臨多項考驗，「讓美國再次偉大」(MAGA)運動正在分崩離析，維繫「川普聯盟」的路徑不明，共和黨人開始思考後川普時代的派系鬥爭。

眾人周末激辯MAGA是否該排除持反猶太立場的極右派人士富恩特斯(Nick Fuentes)等爭議人物後，范斯21日在「美國慶典」閉幕活動上表示，「我沒有列出一份譴責或封殺的保守派人士的名單，但譴責弄巧成拙的廉政測試(self-defeating purity tests)」。

范斯表示，「如果你熱愛美國，就會在MAGA運動中占有一席之地」。

小唐納川普出席「美國轉捩點」大會，並與父親川普總統電話連線。（路透）
小唐納川普出席「美國轉捩點」大會，並與父親川普總統電話連線。（路透）

NBC分析，過去十年來，共和黨的理念與川普密切相關；但礙於憲法規定的總統候選人競選規定，共和黨人開始思考後川普時代的共和黨走向。

柯克遺孀艾瑞卡18日表態支持范斯出馬角逐總統，並說希望范斯「以最具壓倒性的方式，當選第48任總統」。

「美國轉捩點」是右派的一股重要力量，該組織遍布全美的志工網路在初選早期階段非常重要，因為參選人需要基層的力量累積勢頭。

與會的新澤西州20歲少女基亞拉·瓦格納(Kiara Wagner)表示，「如果艾瑞卡支持范斯，那我也會照做。」然而，並非所有共和黨人都認同范斯。

肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)表示，范斯獲得推崇標誌著共和黨背離幾個世代以來奉行的有限政府、親貿易、低稅收傳統理念，並指共和黨應堅守根基，而范斯顯然與此相悖。

保羅接受美國廣播公司新聞網(ABC News)政論節目「本周」(This Week)採訪時表示，「所有這些支持關稅保護主義者，他們都熱愛稅收，所以他們不停地徵稅，吹噓稅收有多高，這些從來不是保守派的立場。」

在柯克遇刺後，「美國轉捩點」在鳳凰城舉行第一次大會，圖為會上熱情的支持者。（美聯...
在柯克遇刺後，「美國轉捩點」在鳳凰城舉行第一次大會，圖為會上熱情的支持者。（美聯社）

在柯克遇刺後，「美國轉捩點」舉行第一次大會，會上出現兩派分歧觀點。圖為會上熱情的...
在柯克遇刺後，「美國轉捩點」舉行第一次大會，會上出現兩派分歧觀點。圖為會上熱情的支持者。（美聯社）

在柯克遇刺後，「美國轉捩點」舉行第一次大會，會上出現兩派分歧觀點。圖為一名支持者...
在柯克遇刺後，「美國轉捩點」舉行第一次大會，會上出現兩派分歧觀點。圖為一名支持者以聖誕老人裝扮出席。（路透）

共和黨 范斯 川普

上一則

川普稱委內瑞拉趕走美企 學者稱是當年資源民族主義造成

下一則

2周第3起… 美追緝委國第3艘黑暗艦隊油輪 加大封鎖

延伸閱讀

2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先

2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先
白宮播放總統演說網站遭駭？理財網紅直播8分鐘

白宮播放總統演說網站遭駭？理財網紅直播8分鐘
白宮網站遭駭？出現理財網紅直播8分鐘

白宮網站遭駭？出現理財網紅直播8分鐘
柯克遺孀艾瑞卡挺范斯參選 吸引年輕女性

柯克遺孀艾瑞卡挺范斯參選 吸引年輕女性

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費