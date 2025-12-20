柯克遺孀艾瑞卡 挺范斯角逐2028大位

「美國轉捩點」舉辦的「美國慶典」中，已故創辦人柯克的遺孀艾瑞卡儼然成為新一代領導者，吸引年輕女性加入保守派。(美聯社)

保守派倡議組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)18日在鳳凰城舉辦2025「美國慶典」(AmericaFest)年度青年座談會，已故創辦人柯克 (Charlie Kirk)之遺孀艾瑞卡(Erika Kirk)儼然成為新一代領導者，吸引年輕女性加入保守派；艾瑞卡也在會上公開支持副總統范斯 (JD Vance)參選2028年總統。

美聯社報導，美國轉捩點先前靠著柯克巡迴各大校園舉行面對面問答，吸引大學男生支持，現在艾瑞卡則不斷擴大年輕女性的關注。印第安納大學大一新生葛洛佛(Camdyn Glover)原本是位低調的保守派人士，她擔心自己的政治信仰會讓她失去朋友，像是她反墮胎的立場。然而柯克在9月遇刺身亡後，她在教室裡淚流滿面，其他學生則歡呼鼓掌，她覺得「我們不能再保持沉默了。」

她第一次參加美國轉捩點的會議時，感覺找到了一個政治和文化上的歸屬。「他們想要推廣堅強獨立的女性形象，這種女性擁有保守價值觀，也能夠為自己挺身而出，而且穿高跟鞋、化妝、穿裙子也完全沒問題。如果艾瑞卡能做到，我也能做到。」

蓋洛普分析指出，年輕男女之間的政治分歧逐年擴大，30歲以下女性更有傾向自由主義意識形態。這種分歧盡顯在上屆總統大選：美聯社投票調查顯示30歲以下男性選民有57%支持川普 ，30歲以下女性選民則僅41%。美國轉捩點一直致力於縮小分歧，舉辦諸如「青年女性領導力高峰會」之類的活動，敦促與會者擁抱傳統的家庭價值和性別角色。

艾瑞卡也利用大會，凝聚下一屆總統大選的選票，說道：「我們要以最具壓倒性的方式，讓我丈夫的朋友范斯成功當選第48任。」范斯與柯克關係密切，柯克的支持幫助范斯在政治上迅速崛起。

保守派運動內的不同派系早已開始布局，試圖在川普任期結束後主導共和黨走向；這場角力正變得愈來愈公開及尖銳。范斯作為川普副手，具備良好條件承接這股重塑共和黨、並兩度將川普送入白宮的保守派運動，然而要維繫「川普聯盟」對他而言並非易事，因為這個聯盟的核心可說是建立在對於川普個人的忠誠，而非共同政治目標。