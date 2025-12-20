我的頻道

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

綠卡抽籤暫停 移民政策再收緊

記者胡玉立／綜合報導

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)18日在X平台發文宣布，「已依川普總統指示，下令美國公民暨移民服務局(USCIS)暫停DV1計畫，以確保不再有國人因這項災難性計畫受害。」多元化移民簽證(Diversity Immigrant Visa，簡稱DV)又被稱為移民簽證抽籤或綠卡樂透(Green card lottery)。川普一直試圖終止該計畫。

綠卡抽籤的目的是增加移民多樣性，因此會排除在過去五年內移民美國逾五萬人的國家。中國是移民美國人數較多的國家之一，中國出生者不能直接參加綠卡抽籤；但是，在台灣、港澳出生者在開放名單內；及出生在中國但父母是其他國家公民的人，可能可以透過父母的出生地參加抽籤。 

布朗大學13日發生校園槍擊案，警方18日晚間證實犯案後已自殺的嫌犯，是48歲葡萄牙籍男子內維斯·瓦倫特(Claudio Neves Valente)。諾姆表示，內維斯·瓦倫特曾在布朗大學物理研究所攻讀，2017年透過DV1計畫獲得綠卡。

有線電視新聞網(CNN)報導，這是川普政府在國內發生重大事件後，全面緊縮移民系統所採取的最新舉措。多元化簽證計畫由國務院負責，旨在提供移民美國人數較少的國家／地區公民移民機會並取得綠卡。國土安全部負責簽發這些綠卡，但該計畫大部分工作是由國務院負責，因此理應由國務院負責暫停該計畫。

目前不清楚諾姆除了暫停對該計畫申請人發放綠卡之外，還提供其他任何指示。美聯社報導，綠卡抽籤制度由國會設立，此舉幾乎可以確定會引發法律爭議。

美國每年透過DV計畫以隨機抽籤方式接納最多5萬5000名移民。多年來，透過該計畫入境美國人士的國籍組合，持續變化；根據聯邦數據，2026財政年度大多數參與計畫者來自非洲，其次是亞洲和歐洲公民。

國務院發言人聲明表示，「本周發生的駭人聽聞事件顯示，多元化簽證計畫對美國安全構成威脅，而川普總統長期致力解決這一問題。國務院正與國土安全部密切合作，採取一切必要措施保護美國免受此威脅。」

多元化簽證計畫一直是川普的眼中釘，在他第一任期內，一名持有該計畫簽證的烏茲別克公民被懷疑在紐約市發動恐怖襲擊，造成八人死亡後，他便開始抨擊該計畫。

持多元化簽證入美人士須具備相當於高中學歷教育水平或「在過去五年內擁有兩年工作經驗，且該工作至少需要兩年培訓或經驗」。雖然個人簽證抽籤隨機進行，中籤者仍需滿足所有移民取得簽證必須滿足的安全和資格要求。

新一批淫魔檔案公布 柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

布朗大學槍手靠抽中「綠卡樂透」留美 川普下令終止抽籤

國土安全部緊急喊停「綠卡樂透」華人申請者譁然

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

川普關稅說被打臉 「戰士紅利」是住房津貼 「本來就會發」

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

