MAGA內鬥白熱化 保守派要角台上互嗆

川普總統領導的「讓美國再次偉大」運動，內部路線之爭白熱化。(路透)

保守派倡議組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)舉辦的2025「美國慶典」(AmericaFest)年度青年座談會18日在鳳凰城開幕，維期四天的活動旨在紀念今年9月遭槍擊死亡的創辦人柯克 (Charlie Kirk)，但應邀出席的保守派名嘴夏皮洛(Ben Shapiro)、前福斯新聞網(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)前後上台演講時卻撕破臉隔空對嗆，反映川普 總統領導的「讓美國再次偉大」(MAGA)運動內部路線鬥爭白熱化。

有線電視新聞網(CNN)19日報導，夏皮洛上台演說時形成卡爾森等人是「騙子」(grifters)、「江湖術士 」(charlatans)，用謊言與陰謀論誤導觀眾。夏皮洛批評卡爾森專訪持反猶太立場的極右派人士富恩特斯(Nick Fuentes)，並說卡爾森這段專訪是「道德低能的表現」(an act of moral imbecility)。

相隔不到一小時，卡爾森上台演講時則嘲諷夏皮洛企圖對持不同意見者發動抵制、予以譴責。卡爾森說：「我都有看到，我笑出來了。」

CNN分析，夏皮洛與卡爾森在「美國慶典」開幕當晚就爆發唇槍舌劍，不僅顯示保守派陣營對於「美國優先」(America First)的定義為何、「MAGA」下一步該何去何從，都已出現明顯敵對看法，更透露著「MAGA」運動其實是由川普個人魅力所主導，而不是憑著對特定意識形態理念的忠誠，如此趨勢意味著陷入分裂的共和黨 今後恐將出現更多裂痕。

上一次「美國轉捩點」舉辦「美國慶典」是在川普於2024年大選勝出的幾周之後，共和黨準備迎接華府全面執政的新局，會場氣氛熱絡。如今共和黨2026年期中選舉恐面臨硬仗，川普不再尋求第三任期，某些追隨者已經開始為川普卸任之後的個人發展預做準備。

就在同一時間，保守派陣營因為反猶太主義出現內部衝突，但川普拒絕從中協調。

夏皮洛說，許多保守派同僚對陰謀論說詞視而不見，把陰謀論倡議者淡化成「只是在提出問題」。他說，科克知道富恩特斯是個「邪惡的巨魔」(evil troll)，幫忙捧紅富恩特斯就是「道德低能的表現」，「而卡爾森就是這麼做。」