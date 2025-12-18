川普演說喊「榮景在即」是畫大餅？經濟數據未配合演出

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普周三晚間向全美發表大約20鐘的演說，䡰稱美國正準備迎接前所未見的經濟榮景。（路透）
美國總統川普周三晚間向全美發表大約20鐘的演說，白宮將其定位為年度施政回顧。他在演說中大力宣揚任內經濟成就，並承諾美國將在未來一年迎來光明的經濟前景。然而，美媒指出，從實際經濟數據來看，情況不如他描述的那麼樂觀。

川普在演說中聲稱：「我們今晚正在讓美國再次偉大，邊境安全無虞，通膨得到手控制，薪資上升、物價下滑，國力強盛，美國重新受到尊重，比以往任何時候都更強大，正準備迎接前所未見的經濟榮景。」

他表示，目前美國工作人口創歷史新高，但這未考慮到人口基數本身也在增長。11月勞動參與率為62.5%，大致持平於去年同期，並未突破歷史高點。勞參率自2000年達到峰值後便持續下滑。

根據美國勞工統計局周二發布的數據，11月失業率升至4.6%，高於去年同期的4.2%。就業增長過去一年明顯放緩：11月新增就業僅6.4萬人，相較下，去年同期為26.1萬人。近幾個月薪資增速也放緩，11月民間部門員工的平均時薪年增3.5%，低於去年同期的4.2%。

儘管他宣布會向約145萬名現役軍人發放1776美元的「戰士紅利」，但美國總人口超過3.33億，更多多的家庭都在承受通膨壓力。川普宣稱正在「迅速」壓低物價，然而數據顯示，美國通膨率自今年4月以來已再度回升。他還吹捧自己將藥價大幅削減600%。但邏輯上降幅不可能超過100%，因為那等於價格降到零以下。

川普一如繼往地經濟問題歸咎於前任總統拜登，稱一年前美國奄奄一息，現在已成為全球「最火熱」的國家。

事實上，美國的經濟成長力道並未增強。經通膨調整後，2024年美國實際GDP成長率為2.8%。聯準會官員在12月初發布的最新經濟預測中估計，2025年成長率將放緩至1.7%，2026年約為2.3%，雖優於部分經濟學家預期，但仍低於歐亞多個經濟體的預估增速。

川普政府正試圖加速經濟成長步伐。他表示將很快宣布下一任聯準會主席人選，新任主席將「大幅支持降息」，預計新年伊始房貸負擔將進一步減輕。

川普也表示，明年將推出「美國史上最具雄心的住房改革計畫」。住房負擔長期困擾許多美國家庭，全美房地產經紀人協會數據顯示，今年首次購屋者的年齡中位數已達40歲。

