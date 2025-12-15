川普慘遭現實教訓 任命聯邦檢察官連踢鐵板

律師哈巴對川普總統忠貞不二，受川普賞識提拔出任聯邦檢察官，但因任用程序不當，沒有成功。(路透)

川普 總統設法留住效忠他的聯邦檢察官，過去一周卻未能如願，連失兩名大將。川普前任私人律師出身的新澤西州聯邦檢察官哈巴(Alina Habba)宣布辭職，幾天之後，曾任德拉瓦州共和黨部主委的代理德拉瓦區聯邦檢察官兼司法部長特別律師莫瑞(Julianne Murray)也在12日發表離職聲明。

哈巴與莫瑞都把掛冠求去的理由歸咎行之已久的參議院人事任命慣例，導致想在檢察官職務上力求表現的雄心壯志受到挫折。哈巴任命案面臨是否合法的質疑，哈巴表示，法官態度也是讓她萌生退意的原因。

國會山莊報(The Hill)分析，哈巴與莫瑞相繼請辭，對川普政府而言是罕見的現實教訓(reality check)，因為川普政府即使在法院裁定任命案並不合法之後，為了讓這幾位檢察官留任還是費盡心力。

羅耀拉法學院(Loyola Law School)教授列文森(Jessica Levinson)說：「這些人願意為許多議題拋頭顱灑熱血，但顯然這些並不包括在內。」

哈巴的臨時任期今年7月到期後，新澤西州聯邦法院拒絕讓任期延長，並以罕見手段任命哈巴副手遞補遺缺。然而，法院任命的遞補人選遭司法部長邦迪(Pam Bondi)開除，川普則撤回對哈巴的正式提名，改讓哈巴米出任代理聯邦檢察官。川普政府在內華達州、加州、紐約、新墨西哥州、德拉瓦州的聯邦檢察官任命也採取類似措施。

莫瑞的聯邦檢察官任命並沒有引發法律質疑，但暫代身分已經在上個月截止，法官拒絕延長任期。

莫瑞表示，受到參院百年傳統的「藍條制度」(blue slip)傳統影響，自己的聯邦檢察官任期根本無望過關。「藍條制度」是兩黨共有慣例，允許本州聯邦參議員否決總統對州內聯邦區域法院和聯邦檢察官辦公室的提名人選。莫瑞說，德拉瓦州兩名聯邦參議員昆斯(Chris Coons)、羅徹斯特(Lisa Blunt Rochester)都是民主黨籍，基於政黨立場不支持哈巴的任命案，人事案進不了司法委員會，更甭提全院表決。