經濟不好？健康不佳？川普難題有些似曾相識

中央社／華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

一位上了年紀、支持率欠佳、健康狀況頻受外界質疑的美國總統，卻堅持美國欣欣向榮。乍看之下，這樣的描述或許讓人聯想到前總統拜登，但法新社指出，主角其實是現任總統川普

重返白宮近1年的共和黨籍總統川普（Donald Trump），持續拿自己跟前任的民主黨籍總統拜登（Joe Biden）相比較。

中央社引述法新社報導，照川普的說法，他精力充沛、正帶領美國邁入經濟「黃金時代」；反觀拜登則老態龍鍾，若繼續執政，將把國家帶向破產邊緣。

日前在賓州一場活動中，川普提到拜登的次數多達20次，甚至稱對方是「瞌睡混帳」。

然而，過去幾星期來，一股強烈的似曾相識感籠罩著這位億萬富翁的總統任期。他部分聲明雖有著他一貫的坦率風格，但內容卻與拜登的說法有相似之處。

例如，拜登2024年4月有關「美國有著全球一流的經濟」的聲明，與選民感官相悖。而川普在政治媒體Politico日前刊出專訪表示，美國經濟可打上「A+++++」的分數。

川普一再表示物價在下滑，儘管美國民眾仍對生活成本居高不下抱怨連連。

維吉尼亞聯邦大學（Virginia Commonwealth University）政治學教授基納（Alex Keena）說，川普的支持者當中，「永遠會有一部分的人無論如何都會支持他」，但「那並非美國公眾的多數」。他說：「到頭來，民眾會出門、會買東西，而他們親身經歷是無法被否定的。」

根據芝加哥大學（University of Chicago）替美聯社執行且於12日公布的民調，僅31%美國民眾對川普的經濟政策感到滿意。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「要到什麼時候民眾才會了解現在發生的事？要到什麼時候民調才會反映美國現下的偉大？短短1年之前又是多麼的糟糕？」

跟拜登一樣，川普現在也試著把消費者的不滿轉至疑似提高物價的大型企業。

跟拜登一樣，川普也試著激起民眾對他在提升購買力方面的計畫的熱情。

也跟拜登一樣，川普同樣持續面臨健康方面的提問，儘管川普引發的疑慮遠比對拜登老化相關關切要輕微。而當初外界之所以憂心拜登衰老，正是川普掀起的。

維吉尼亞聯邦大學的基納表示，川普將拜登形容為成年事已高、不適合執政，正好切中了美國民眾對政治階層高齡化的「真切挫折感」。

但川普此舉可能適得其反，畢竟，他贏得2024年大選後，成為了美國史上就職總統年齡最大的人，

79歲的川普，如今不僅每次公開亮相都遭外界檢視，也屢屢成為社群媒體攻擊的對象

就在這個月11日，網路就出現了一張他拿著助行器的假照片。

此外，外界也質疑：在內閣會議上，他是閉目養神還是在打瞌睡？而他手上的瘀青，難道真的是如白宮一再說的，是不斷與人握手握出來的嗎？

拜登團隊過去一再極力否認總統健康惡化的指控，但也逐漸減少年屆8旬的拜登公開露面和接受媒體提問的次數。

川普採訪管道遠比拜登活躍得多，且常與媒體進行長時間的即興問答。

然而，任何試圖調查川普工作節奏和活力的媒體或個人，都應以「紐約時報」（The New York Times）最近的遭遇為鑑。

川普在真實社群發文抨擊：「我真的認為，紐約時報和某些媒體為了誹謗和貶低美國總統，不斷發布虛假報導，這實際上是煽動叛亂，甚至可能是叛國行為。」

川普 拜登 白宮

ISIS襲敘利亞美軍釀3死 川普矢言「嚴厲報復」

