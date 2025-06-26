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抓準川普與馬斯克反目…貝佐斯與川普2度通話爭取政府訂單

編譯周辰陽／即時報導
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亞馬遜和藍色起源創始人貝佐斯2017年4月介紹新謝帕德號火箭助推器和載人太空艙模型。資料照片。(路透)
亞馬遜和藍色起源創始人貝佐斯2017年4月介紹新謝帕德號火箭助推器和載人太空艙模型。資料照片。(路透)

美國總統川普與SpaceX執行長馬斯克公開鬧翻，可能將成就一位潛在贏家：亞馬遜與藍色起源（Blue Origin）的創辦人貝佐斯

華爾街日報25日引述知情人士報導，貝佐斯本月至少兩度與川普通話，藍色起源執行長林普（Dave Limp）也曾前往白宮，拜會川普幕僚長威爾斯。據稱，至少在其中幾次與川普及其幕僚的對話中，貝佐斯與其他藍色起源高層曾爭取更多政府合約；這波接觸則發生在川普與馬斯克6月初決裂後的幾天之後。

馬斯克和貝佐斯多年來一直是太空領域的競爭對手，但SpaceX已遙遙領先藍色起源，以創紀錄的發射速度成為美國太空總署（NASA）的主要承包商。一些知情人士表示，自2024年夏天以來，藍色起源高層便擔心馬斯克與川普過於親近，可能影響公司爭取政府合約的機會。川普與馬斯克鬧翻，讓藍色起源有了見縫插針的機會。

知情人士透露，林普6月中旬與威爾斯會面，該會面前後分別安排貝佐斯與川普的通話。據稱，川普已與貝佐斯討論，希望在任期內實現載人登月任務的願望。

白宮官員透露，貝佐斯過去幾個月來一直試圖拉攏川普，甚至邀請他出席本周末在義大利威尼斯舉行的盛大婚禮慶典。據接近川普的人士透露，因為行程安排衝突，川普預計不會出席。白宮發言人與藍色起源公司發言人拒絕置評。馬斯克和SpaceX並未立即回應置評請求。

華爾街日報指出，藍色起源若想在爭取政府合約中勝過SpaceX，面臨的一大挑戰就是證明自家強大的軌道火箭能夠可靠且定期升空。藍色起源1月首次發射「新葛倫」（New Glenn）火箭，並一舉成功入軌，原本計畫於春季進行第二次任務，但未能如期如願，目前預定8月中再次發射「新葛倫」火箭。

川普 貝佐斯 馬斯克

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