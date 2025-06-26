華郵：參眾兩院共和黨議員 對大又美法案存在9個歧見

眾院議長強生(左)與參院多數黨領袖熊恩為回應川普總統要求在7月4日之前通過「又大又美法案」費盡心思。(美聯社)

川普總統要求國會在7月4日之前通過「又大又美法案」，但參、眾兩院共和黨 議員卻存在九個歧見，協商結果對於經濟、環保發展方向將帶來重大改變。

華盛頓郵報25日報導，共和黨陣營對「又大又美法案」基本上表示同意，但參、眾兩院共和黨國會議員對於預算來源與某些政策項目則不易達成共識。

兒童抵稅福利

眾院 希望將兒童抵稅福利(child tax credit)最高額度從目前的2000元調高到2500元，參院 則希望調至2200元即可，然後根據通貨膨脹調整，也就是生活開銷增加時，抵稅福利跟著增加。報導指出，參眾兩院共和黨國會議員目前似乎都較青睞參院版本。

白卡刪減經費

眾院版本法案要求收入超過聯邦貧窮線100%的「聯邦醫療補助計畫」(Medicaid，俗稱白卡)福利領取者負擔自付款(co-pays)，沒有兒女的身體健全成年人必須符合工作規定。參院版本法案則進一步刪減白卡經費，降低聯邦政府對各州俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)擴大計畫的補助，並且限縮各州向醫療機構徵收的醫療提供者稅(provider taxes)。某些共和黨國會議員擔心，參院版本法案可能對偏鄉地區白卡民眾仰賴的醫院造成衝擊。

限縮糧食券

眾院法案條款限制「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP，俗稱糧食券)擴大，把糧食券計畫行政開銷轉嫁給州政府，各州恐將被迫砍福利或挪用州政府、市政府預算。但法案送入參議院之後，條款則被認為不符議事規範而面臨刪除命運。共和黨原本希望刪減糧食券以便將預算用來延長減稅政策，倘若條款刪除則打亂計畫。

小費與加班費免稅、增老年人標準扣除額

根據眾院版本法案，餐廳業、餐旅業員工只要不是高薪雇員(highly compensated employees)，小費與加班費幾乎全面豁免聯邦所得稅。參院版本法案則對小費、加班稅免稅訂定個人年收入1萬2500元以下、夫妻合併年收入2萬5000元以下的門檻資格。

川普競選期間喊出的社安金免稅並未納入眾院條款，眾院法案只為65歲以上民眾報稅時標準扣除額(standard deduction)調高4000元，參院版本將標準扣除額進一步提高到6000元。

州稅與地方稅扣除額

報導指出，州稅與地方稅扣除額(state and local tax deduction，SALT)是參眾兩院共和黨國會議員意見不同的主要癥結。眾院版本法案讓年收入50萬元以下家庭獲得4萬元州稅與地方稅扣稅上限，但參院版本法案則將上限維持在目前的1萬元。出身藍州的共和黨眾議員說，如果最後參院通過法案裡沒有4萬元州稅與地方稅抵扣上限，法案送回眾院表決時將不會投下贊成票。

取消對抗氣候變遷經費

眾院法案取消拜登任內推出的購買電動車7500元抵稅優惠，並且逐步取消乾淨能源獎勵措施，參院版本法案則暫時保留某些企業抵稅，等到2034年才開始逐步取消。

企業報稅抵扣

企業報稅三大抵扣：紅利折舊(bonus depreciation)、研發費用抵免、資產折舊在參眾兩院法案裡差不多，但眾院為抵扣優惠訂定十年為期的落日條款，參院版本則規定抵扣永久有效。

削弱聯邦法院權力

眾院版本規定聯邦法院不得發出藐視法院的傳票，除非原告拿出擔保金做為抵押。法律專家說，聯邦法官在民事案件的究責權力將受到限制。參院版本並無這項條款。

舉債上限

眾院法案將國債上限提高4兆元，參院版本則提高5兆元，兩者相差1兆元。