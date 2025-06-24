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大又美法案恐讓1600萬人失醫療保險 家庭醫療債增2.3萬

編譯陳韻涵／綜合報導
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參院預計要在7月4日前通過川普總統又大又美開支法案，根據共和黨擬削減的白卡和歐記健保預算，可能讓一些家庭的醫療債務要增加2.3萬元。（美聯社）
參院預計要在7月4日前通過川普總統又大又美開支法案，根據共和黨擬削減的白卡和歐記健保預算，可能讓一些家庭的醫療債務要增加2.3萬元。（美聯社）

「又大又美開支法案」(One Big Beautiful Bill Act)削減醫療經費，1600萬人將失去俗稱「白卡」的「聯邦醫療補助計畫」(Medicaid)，以及俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)，部分家庭的醫療債務可能增加2萬2800元。國會參院多數黨領袖熊恩(John Thune，南達科他州)23日呼籲同僚留在華盛頓特區，直到法案通過，而此次議程訂7月4日當周休會。

華府智庫「第三條道路」(Third Way)公布報告，指共和黨「又大又美開支法案」削減聯邦醫療支出，可能讓部分家庭的醫療債務增加2萬2800元。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，共和黨預算法案提議削減1兆1000億元醫療經費，主要針對白卡和ACA保險範圍。

無黨派組織「國會預算處」(Congressional Budget Office，CBO)預測，若眾院版本通過，約有1100萬人將失去醫療保險

CBO估計，考量ACA補助即將到期且未延長，另有約400萬人恐失去醫療保險；此外基於川普政府今年春季修改ACA規定，還有90萬人也將失去醫療保險。

「第三條道路」數據顯示，在可能失去醫療保險1600萬人當中，包括780萬名白卡投保人以及820萬名ACA保險人；另外「又大又美開支法案」會讓醫療債務增加500億元，比目前未償債務(3400億元)增加15%。

熊恩23日投書「福斯新聞網」(Fox News)專欄寫道，「參議員今日返回華府，我們將留在這裡，直到又大又美開支法案通過。」

熊恩的態度顯示，在7月4日參院自訂期限之前，面臨說服反對議員的壓力愈來愈大，但熊恩表示「有信心」參院能夠推動法案「順利通關」。

國會訂7月4日當周休會，表示本周將是議員把最終版本提交川普總統的最後期限；另據國會山莊報報導，參議員原訂於6月28日至7月6日返回所屬各州。

隨著期限逼近，熊恩仍面臨黨內反對聲浪，包括財政鷹派人士擔心此法案將墊高國債。

威斯康辛州共和黨參議員強生(Ron Johnson)多次批評「又大又美開支法案」，警告該法案將使國家赤字增加數兆元。

強生本月稍早接受CNBC「財經論談」(Squawk Box)節目訪問表示，「我們必須降低赤字曲線，但在這項磋商過程中，我們根本沒有接近(前述)目標」。

面對黨內議員反彈，熊恩屢次重申將遵守最後期限。政治新聞網站Politico報導，熊恩上周表示，希望參院能在25日左右通過法案。

白宮也屢次堅持7月4日最後期限，白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)上周在「X平台」發文寫道，「參院必須在7月4日通過這項具有歷史意義的法案！」

醫療保險 參院 共和黨

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