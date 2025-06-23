川普未經國會即出兵伊朗 爆違憲、彈劾論

洛杉磯示威者22日上街舉行反戰活動。川普總統未與國會諮商便決定派遣美軍轟炸伊朗，許多民主黨及幾位共和黨國會議員感到不安。(歐新社)

川普 總統未與國會諮商便決定派遣美軍轟炸伊朗 核設施，讓許多民主黨 及幾位共和黨國會議員感到不安，質疑這次攻擊後頭的軍事情報是否精準，還有總統的舉動是否合憲；民主黨聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)更宣稱，川普的舉動已構成彈劾總統條件。

華盛頓郵報22日報導，參院情報委員會民主黨成員凱利(Mark Kelly)表示，美國公民、國家、本土遭遇明顯且立即威脅時，三軍統帥有權起而行動，但本次情形並非如此。

參院軍事委員會民主黨成員凱恩(Tim Kaine)本月才提出戰爭權力決議案，表示擔憂美國可能參與中東升高之中的緊張情勢，另想主張國會才有憲法賦予的宣戰權。凱恩特別強調，自己相信川普「過早」採取行動。憲法第一條把宣戰權只交給國會。

民主黨聯邦眾議員歐凱秀表示，川普決定攻打伊朗三個核設施地點，已構成彈劾的理由，她是川普動手後，第一個提出憲法懲罰川普的民主黨民選官員。

眾院民主黨人雖批評川普下令攻擊不合憲，但僅少數幾人更進一步，認為此舉構成彈劾總統，歐凱秀名列其中之一。

歐凱秀在社媒平台X貼文說，沒獲授權便糟糕地決定轟炸伊朗，嚴重違反憲法以及國會的宣戰權；川普衝動而發動戰爭，可能讓美國數世代的人身陷其中，絕對、顯然有理由彈劾他。

幾名國會共和黨人也對此事與川普切割。聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)本月才與民主黨同僚友康納(Ro Khanna)共同提案，說要取得國會同意才能進行任何攻擊。馬西22日表示，美國並未遭遇立即威脅，川普單方面動手攻擊伊朗名不正言不順。

馬西指出，眾院上周休會。假如伊朗局勢真有如川普政府說的那麼緊急，那白宮應該把議員們召回華府；他對福斯「面對全國」(Face the Nation)節目表示，坦白講這件事應先辯論；若國會議員們依然休假、募款，只說「啊，總統把這件事控制好了」，那麼國會就讓出憲法賦予的權力。

共和黨聯邦眾議員戴維森(Warren Davidson)也質疑川普發動攻擊的合法性，他在社媒上貼文表示，很難想和出動手而合憲的理論基礎。