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爸爸買奶粉也被抓 ICE趁交通攔停逮無證移民

編譯潘勛／綜合報導
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ICE現與地方警力擴大合作，趁交通攔停時逮捕無證移民。(路透資料照)
ICE現與地方警力擴大合作，趁交通攔停時逮捕無證移民。(路透資料照)

移民暨海關執法局(ICE)現已與全國地方警力擴大合作，趁交通攔停時逮捕無證移民，而且與過去不同的是：很多被拘留的人都沒有暴力犯罪前科。

華盛頓郵報22日報導，5月某日傍晚，雀兒喜‧懷特(Chelsea White)與她丈夫受雇打掃辦公大樓後，傍晚開車回家時，碰到田納西公路巡警檢查哨；這正是這對夫妻一直小心避開的可怕狀況。

懷特搖下駕駛座車窗，因為她丈夫賈西亞(Hilario Martínez García)是無證客，無法取得田納西州駕照。

懷特回憶說，一名警員盯著賈西亞看，下令他們開到鄰近停車場下車。身著黑色背心的探員拍拍他們，再搜他們口袋，找到懷特的駕照，但她丈夫沒法證明自己是美國公民。警方便包圍了他，將他上銬帶走。懷特表示，那是她最後一次看見自己丈夫。

川普政府目標是每天增加全國無證移民逮捕數目，ICE大舉擴大與各地警局合作，事實上就是讓地方員警擔任移民局探員。許多警察局已逮過數百人，許多人都是在例行攔檢中查獲的。

被逮捕的人下場，有些很快被遞解回母國。至少有四名因交通違規被攔下來的非法移民，被送去聲名狼藉的薩爾瓦多超大型監獄。固然有些人有犯罪前科，但有一名青少年是在前往練習排球途中被捕，一名年輕爸爸要去買嬰兒配方奶，還有些建築工是要去工地。賈西亞並無犯罪前科，但20多年前才20幾歲時被控告幾項微罪。

ICE與40州700警局合力掃蕩

通稱287(g)的協議是在1996首獲授權的。拜登總統1月離任時，ICE只與16州135間警局有生效中的協議，而且全是到監獄執行移民法，或者持搜索令才執行。

現在，ICE已與40州700多間警局合作，五個月內增幅達419%。半數合夥協議經川普總統簽字，專門委由巡警協助，執行移民法。

無黨派「移民政策研究所」資深學人奇斯蒂(Muzaffar Chishti)指出，ICE在很多地方以前並沒人手。

很多警察局不願自己員警參與移民執法，擔憂給人專挑不同族裔下手的印象，而且有害社區安全。但川普政府表示，與地方警局合作，對掃蕩無證客的施政至關重要。

非法移民 ICE 川普

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