ICE探員不放過醫院 醫護擔心移民不敢看病

掃蕩無證移民的地點已擴展到醫院，醫護人員憂慮此舉恐影響病患就醫。(美聯社)

川普 政府的掃蕩無證移民行動逐漸擴大到原本受到保護的場所，引發醫護人員對於移民和海關執法局(ICE)幹員進入醫院或在醫院附近逮捕移民的憂慮。

根據前總統拜登任內政策，教堂、學校、醫院等場地屬於保護場所，得以避免受到移民幹員查緝。不過，川普政府今年1月宣布取消保護政策，已經有一個州有州議會提出旨在讓ICE幹員更方便在醫院逮捕移民的草案。

國土安全部在飯店、餐廳、農場等工作地點加強掃蕩無證移民之際，某些護士開始擔心醫院可能成為下一個遭到加強移民掃蕩的敏感地點。

護士甘迺迪(Michael Kennedy)任職的聖地牙哥加大(University of California, San Diego)醫療中心，地點就在美墨邊境地帶不遠處。甘迺迪說：「我們看到擴大移民查緝的消息，第一個想法就是病患將受到如何影響，以及這些措施對病患而言代表的意義為何。」

移民和海關執法局幹員這個月創下單日逮捕無證移民最高人數的紀錄，幹員在西雅圖法院外逮捕無證客，也在紐約地區商店裡逮捕無證移民。在工作場所掃蕩無證客日前在洛杉磯地區引發大規模抗議，後來演變成街頭暴亂，川普政府則以鐵腕政策做為回應。

在加州 貝克斯菲(Bakersfield)醫院工作的護士芮丁(Sandy Reding)，病患當中有合法移民和非法移民 ，許多是農場勞工，醫院工作人員則有各種不同族裔。她說：「大家很擔心逮捕非法移民的幹員跟聯邦調查局(FBI)或軍方人員一起抵達，因為我們看到很多電視報導，社區裡也發生類似事件。」

芮丁是加州護士協會主席，她說，媒體報導掃蕩行動，恐讓某些病患不敢到醫院看病，延誤就醫將讓社區、醫院變成負擔加重，可能出現更不好結果。