白卡和糧食券難過關「大又美法案」恐在參院受挫

共和黨打算把糧食券的成本轉移給各州負擔。圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(本報資料照)

川普總統的「又大又美」預算案已送到參院 ，但恐面臨諸多考驗。該法案要求接受聯邦醫療濟助(Medicaid，俗稱白卡 )的民眾必須要有工作，可是各州過去推動相關要求卻窒礙難行的經驗，只怕凶多吉少；另外參院議事官員指出，法案中糧食券的相關要求已違反參院規則，讓法案再受重挫。

共和黨 目標在7月4日前通過預算法案。

華爾街日報(WSJ)報導，阿肯色州2018年實驗過要有工作才能接受白卡，但短命告終。官僚作業以及方案的紊亂還導致數千人失去白卡納保。

喬治亞州目前實施白卡前導計畫，只吸引很少州方本擬登記的人去註冊，醫師及健保專家指出，部分原因在每月呈報有在就業實在太冗贅了。

阿肯色州、喬治亞州兩州共和黨籍州長為白卡綁工作的目標辯護，話雖如此，兩州也在變革，讓工作呈報的要求能容易一些。阿肯色州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)1月撰文說，假如身心健全又沒子女的人閒在一旁，不去工作，國家是無法釋放出前所未有的繁榮的。喬州州長坎普(Brian Kemp)1月也說，白卡收受人學習新技能有助培養更多機會，展開事業生涯，脫離白卡。

按共和黨5月由眾院通過的預算案所要求，大多數無子女、身心障礙、年齡介於19到64歲的人，每月要花80小時在工作、職業培訓或社區服務，才夠格接受白卡；有小孩要扶養，因使用上癮物質而失常等因素的人可以豁免。

另外美聯社報導，參院議事官指出，法案有一條文，打算把一些糧食券的成本由聯邦轉移給各州去負擔，是共和黨省錢努力的重中之重，卻可能違反參院規則。議事官的裁定雖屬建議性質，但即便有也鮮少被參議員們無視。

本法條若不能通過，那麼會讓共和黨付出高昂代價。他們本指望由糧食券省下數十億元，幫忙抵消4兆5000億元減稅計畫的成本。

參院農業、營養及森林委員會民主黨首席成員柯洛布查(Amy Klobuchar)表示，民主黨會奮戰下去，保護有需求的家庭；議事官已經言明，參院共和黨人不能用他們那一黨的預算案，把主要的營養濟助成本轉移給各州，因為無疑會導致大幅削減。