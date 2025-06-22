我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國轟炸伊朗後想談和 學者：美伊現在存在信任問題

美軍為何選這3處空襲 伊朗3大核設施一次看

美共和黨眾議員不認同奇襲伊朗 川普：他不是MAGA

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美軍21日向伊朗3處核子設施發動攻擊，美國共和黨內對此抱持不同意見，共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）稱美國總統川普的決定是違憲；川普22日在社群網絡上反擊，稱馬西不是「讓美國再次偉大」（MAGA）的一份子，並表示，美國的軍事行動非常成功，把「核彈」從伊朗手上奪走。

美國21日向伊朗發動「午夜之鎚」攻擊行動，轟炸伊朗3處關鍵核子設施，美國國內對此評價不一。

面對來自共和黨內的雜音，川普22日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上反擊說，就算馬西很愛說自己是MAGA的一份子，但他不是，指MAGA不想要他，也不知道他是誰，更不尊重他。

川普批評馬西是負面能量，總是投反對票，形容馬西是頭腦簡單、騷包的人，指馬西認為，讓高喊「打倒美國」的伊朗擁有最高程度的核武是好政治。

川普說，美軍21日的攻擊行動非常成功，把「核彈」從伊朗手上奪走，指伊朗若有機會，一定會使用；川普說，這樣的行動卻遭到馬西的反對，川普稱馬西是名脆弱、沒有影響力，且永遠投反對票的人。

川普說，馬西未感謝美軍在攻擊行動中的卓越表現和勇氣，是冒犯到美國偉大的軍隊，以及他們所秉持的精神；川普認為，馬西應該要以美國利益為優先。

川普認為，MAGA應該要捨棄這名可悲的失敗者，指馬西就像瘟疫一樣，並表示，好消息是接下來有一名美國的愛國者將在共和黨初選中與馬西競爭，而川普將參加馬西對手的競選活動。

川普 伊朗 共和黨

上一則

美軍為何選這3處空襲 伊朗3大核設施一次看

下一則

美國務卿：如果伊朗打電話來 美國已準備好達成和平

延伸閱讀

川普小兒子年僅19歲 靠家族加密幣獲利4000萬

川普小兒子年僅19歲 靠家族加密幣獲利4000萬
俄前總統麥維德夫：美形同挑起新戰爭 川普拿不到和平獎

俄前總統麥維德夫：美形同挑起新戰爭 川普拿不到和平獎
怕川普報復？彭博：亞洲主要新興央行縮小干預匯市行動

怕川普報復？彭博：亞洲主要新興央行縮小干預匯市行動
川普：若不盡快達成和平 對伊朗將是悲劇

川普：若不盡快達成和平 對伊朗將是悲劇

熱門新聞

美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

2025-06-21 21:10
美國總統川普21日步下空軍基地。（歐新社）

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

2025-06-21 20:05
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
美國重達3萬磅，被稱為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。(美聯社)

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

2025-06-21 20:20
川普總統21日晚間發表全國演講，宣稱對伊朗的空襲行動為「一場輝煌的軍事勝利」。（路透）

「輝煌軍事勝利」川普全國演說：美軍徹底摧毀伊朗核設施

2025-06-21 22:53

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑

章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線