提案川普生日變國定假日、機場改名 華郵：眾院共和黨太惡心

川普總統支持者稱頌川普的政績，提出各種「致敬」法案與建議，例如將川普頭像刻在拉什莫爾山頭。圖為川普總統2020年國慶前夕，在南達科他州參加國慶活動。(路透)

華盛頓郵報報導，打從川普 總統元月上任迄今，國會眾院共和黨 人已至少提出八項以「頌揚川普」為目的的法案，「拍現任總統馬屁」的惡心程度，堪稱史上僅見。儘管這些法案幾乎沒有可能被國會通過，但提案者顯然想透過這種「表態」，在眾多川普效忠者中「脫穎而出」。長期觀察華府 政治的專家對此現象坦率評論表示，「現況空前，也實在是太誇張了！」

這些向川普總統「致敬」的法案內容五花八門，包括將華府杜勒斯機場更名為川普機場、將華府大都會交通管理局(WMATA)更名為WMAGA、要求財政部印製面額250元有川普肖像的鈔票、將川普頭像刻在拉什莫爾山(Mount Rushmore)、將川普生日定為國定假日等等；還有兩項法案要求眾院撤銷2019年和2021年彈劾川普條款。

政治觀察家指出，共和黨在立法上對川普的「熱情」遠遠超出國會常規；過去共和黨議員經常提出向總統致敬的法案，但幾乎從未在總統任期內提出。天主教大學政治學名譽教授懷特(John White)向華郵表示，「現況史無前例，而且實在太誇張了。歷來都是在總統卸任很久或去世後，才會出現以總統名字更名的事。」

例如，1998年國會通過立法將華府國家機場重新命名為雷根機場，當時雷根仍在世，但已卸任近10年，並被診斷出患有阿茲海默症。2012年國會通過兩黨立法，使用前民主黨總統柯林頓和前共和黨總統老布希和小布希的名字，將部分聯邦建築重新命名。

目前已提出的頌揚川普法案，均面臨嚴峻的立法程序和憲法障礙，沒有一項有可能成為法律，但喬治華盛頓大學政治管理研究生院立法事務碩士課程主任伯加特(Casey Burgat)表示，這些法案對提案者來說確實「有用」。

「他們想在眾多同僚中脫穎而出，凸顯誰最支持那位完全掌控其政黨的總統，」伯加特說：「他們透過職務之便用自身名義提出那些法案，不僅是向選民展現其能耐，更重要的可能還是向川普輸誠邀功。」

伯加特認為這些讚揚川普的立法存在風險，可能損害國會聲譽及工作；他說：「國會議員的工作是制定法律、研究法律，而不只是紀念現任總統。」