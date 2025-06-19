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桑默斯：預期川普會任命受尊敬的主流人士接替Fed鮑爾

編譯黃淑玲／綜合外電
川普總統在2017年第一任期時，提名鮑爾出任聯準會主席時的檔案照片。 (路透)
川普總統在2017年第一任期時，提名鮑爾出任聯準會主席時的檔案照片。 (路透)

美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）說，儘管川普總統不斷批評聯準會（Fed）今年未能降息，他預期川普最終仍會提名一位主流且受尊敬的人選來接替Fed主席鮑爾

桑默斯在彭博電視的訪談中提到，「如果川普沒有選擇雙方公正觀察家都認為是合理的人選，我會非常驚訝」，「我比一些人更有信心，認為川普會做出這樣的選擇。因為一旦消息公布，金融市場的迅速反應會對他造成影響」。

鮑爾的主席任期將於2026年5月結束，川普本月稍早曾說，他很快就會宣布下一任Fed主席人選。財政部長貝森特4月時則是表示，面試接替鮑爾的候選人時間「大約在秋季」。彭博新聞先前的報導，可能的下任Fed主席候選人包括貝森特自己，以及Fed前理事華許（Kevin Warsh）。

川普本周再次批評鮑爾和他的Fed同僚維持基準利率不變的做法，表示利率至少應該調降2個百分點。在周三的一個活動中，他還開玩笑說：「我可以任命自己為聯準會主席嗎？我會比他們做得更好。」

桑默斯表示，「我的猜測是，基於不想無故擾亂市場，以及受到參議院共和黨人中仍有一些理性聲音的影響，我打賭，總統將任命一位備受尊敬的人擔任下一任聯準會主席」。

桑默斯認為，川普一再呼籲聯準會降息，與其說是干預貨幣政策，不如說是試圖為潛在的經濟衰退預作卸責準備。「他正在製造一個局面，如果經濟出現衰退，他就能把責任推給其他原因，而不是他的政府政策」。

桑默斯說：川普政策是近期聯準會發布經濟預測考量的一大原因。經濟預測與利率維持不變的決策，同時在周三發布。

儘管今年能源價格已下滑，人工智慧（AI）的應用也預示著生產力提升，然而聯準會最新的經濟預測卻反映出對於經濟供給面的衝擊是負面，而非正面效應。

「聯準會同時上調通膨與失業率的預測並不常見」，桑默斯指出，「所以你可以看出供給面衝擊正在來臨，那是什麼？就是關稅。我們是在對自己實施供給衝擊，導致預期中的通膨與失業率雙升，這讓聯準會的工作更為困難。」

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