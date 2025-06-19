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國務院恢復核發學生簽證 申請須公開社媒帳號

記者胡玉立／綜合報導
國務院公布來美留學生的社群媒體審查準則，主要針對對美國公民、文化、政府、機構是否具有敵意。（路透）
國務院公布來美留學生的社群媒體審查準則，主要針對對美國公民、文化、政府、機構是否具有敵意。（路透）

國務院18日宣布恢復核發國際學生簽證，同時擴大審查申請者的社群媒體及網路活動；申請人須解鎖其社群媒體帳戶，供政府審查。國務院內部電報已同步要求領務官員，查明所有新生和返校生簽證申請人是否存在「任何對美國公民、文化、政府、機構或建國原則的敵意跡象」。

審查社媒紀錄 鎖定「對美敵意」

國務院聲明指出，5月暫停處理赴美學生簽證措施已撤除，「根據新指南，領事官員將對所有學生和交流訪問學者申請人進行全面徹底審查」；申請者若拒絕將社媒資料隱私設置改設為「公開」並允許官員審核，申請可能被拒。

由於新學年開始在即，全球各地學生都在焦急等待美國領事館重新開放簽證面談預約。

政治新聞網站POLITICO取得的國務院18日電報顯示，美國外交官已正式接獲指示，審查所有申請學生簽證和其他教育簽證的外國公民的社媒及網路活動。

電報指示領事官員審查申請人線上狀態，查明「任何對美國公民、文化、政府、機構或建國原則的敵意跡象」，各大使館須標記任何「鼓吹、援助或支持外國恐怖分子及其他威脅美國國家安全行為」及「支持非法反猶太騷擾或暴力行為」。對哈瑪斯(Hamas)武裝組織的支持，被列為具體例子。

領事官員標記有政治活動歷史者

電報並指示領事官員，標記「有政治活動歷史的申請者」，「考慮他們在美國繼續從事此類活動的可能性」。

電報指出，此項篩檢適用於新生和返校學生簽證申請人。領事官員須針對審查申請人線上活動做出「詳細案件紀錄」，並「截圖保存紀錄，以防訊息在日後被篡改或丟失」。「線上活動」定義不只限於社群媒體活動，還包括LexisNexis等線上資料庫信息在內。

電報中列出的所有因素不會立即導致根據美國法律失去簽證資格，但該電報表示，發現此類線上內容時，應觸發額外審查，以確定申請人是否遵守美國法律，且「只從事與其非移民簽證身分相符的活動」。

電報還指出，各大使館恢復安排學生簽證面談時，應充分考慮額外篩檢工作可能增加的工作量。

該電報同時指示各大使館，優先安排申請「J-1」教育交流簽證的醫生以及希望在「國際學生佔學生總數15%以下的美國大學學習」的學生，進行簽證面談。

國務院已通令外館審查留學生社群媒體的原則，若不開放審閱，可能不發給簽證。（記者王...
國務院已通令外館審查留學生社群媒體的原則，若不開放審閱，可能不發給簽證。（記者王若然／攝影）

學生簽證 國務院 社群媒體

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