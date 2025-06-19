紅藍卡、社安金 儲備基金「入不敷出」底線再提前

紅藍卡醫院保險信託基金的狀況，若持續惡化，有些醫療醫院保險信託基金無法支付全額福利的日期，將提前到來。(美聯社)

18日公布的年度報告顯示，由於醫療(Medicare，俗稱「紅藍卡 」)醫院保險信託基金無法支付全額福利的日期，從去年預估的2036年提前三年至2033年。社會安全信託基金無法支付全額福利的日期，則從去年預估的2035年提前一年至2034年；2034年以後，社安金 只能支付81%福利。

不過即使信託基金耗盡，福利也不會突然消失。

紅藍卡和社安基金受託人表示，最新調查結果顯示，這些計畫亟需改革，幾十年來，這些計畫的財務預測結果一直很糟；但改革這些計畫在政治上始終不受歡迎，立法者一再將令人困擾的社安金和紅藍卡財務狀況推給下一代。川普 總統和共和黨人誓言即使他們試圖縮減聯邦政府支出，也不會削減任何社安金和紅藍卡開支。

受託人在報告中指出：「現行法律預測顯示，紅藍卡持續面臨巨大資金缺口，需透過進一步立法解決。此類立法應儘早頒布，儘量減少對受益人、醫療服務提供者和納稅人的影響。」

全美約有6800萬人參加紅藍卡，涵蓋65歲以上人群及重殘或重病患者。一旦該基金儲備耗盡，紅藍卡只能承擔患者住院、臨終關懷及住院後療養院或家庭醫療保健費用的89%。

報告顯示，與去年相比，紅藍卡醫院保險信託基金的狀況惡化；但預測的2033年無去支付全額福利日期，仍晚於幾年前預測的2031年、2028年及2026年。

報告指出，今年1月生效的「社安公平法」廢除了「社會安全法」中的「利益抵消條款」(WEP)和「政府退休金抵消條款」(GPO)，增加了部分符合資格勞工的社安福利水平，進而影響社安信託基金的耗盡日期。

甫於5月宣誓就職的社會安全局長比西尼亞諾，承諾保護信託基金財務狀況。(美聯社)

甫於5月宣誓就職的社會安全局長比西尼亞諾(Frank Bisignano)聲明表示，「信託基金財務狀況一直是川普政府優先要務。」雖然川普政府尋求削減開支， 但一直承諾不削減社安金或紅藍卡。