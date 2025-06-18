國防部調兵700人支援ICE 處理3州被拘移民

國防部宣布將派700名士兵支援三個州的處理非法移民任務，但僅限文書工作。圖為日前派遣國民兵進駐加州，引發爭議。（歐新社）

五角大廈(Pentagon)17日表示，國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)在上周授權，調動最多700名士兵，前往佛羅里達州、路易斯安納州和德州，協助聯邦移民官員處理收押於移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)設施中的被拘留移民。

國會山報（The Hill）報導，國防部在新聞稿指出：「這些來自各部門、以第10章(Title 10)賦予之職責來執行任務的軍人，將提供後勤支援，以及在ICE拘留設施處理非法移民 相關的行政和文書工作。」新聞稿又說，「他們不會直接參與執法活動」。

「美國法典」(United States Code)第10章，概述了武裝部隊的結構和範圍，包括在叛亂等特定情況下，總統有權力把隸屬各州管轄的國民兵(National Guard)聯邦化。

國防部宣布將派700名士兵支援三個州的處理非法移民任務，但僅限文書工作。圖為日前派遣國民兵進駐加州，引發爭議。（路透）

總統川普和赫塞斯在動員多達700名陸戰隊員，前去支援加州 ICE探員時，都引用了同樣的權力；加州因川普政府對工作場所進行移民突襲行動，導致許多人被捕而引爆數千人走上街頭抗議。

國防部長赫塞斯上周在國會聽證會上，被多次問到在洛杉磯部署軍隊的必要性。

華盛頓州民主黨籍聯邦參議員穆瑞(Patty Murray)告訴赫塞斯說：「如此大規模的動用我們的軍隊來對付我們自己的公民，是前所未見的且違憲的，這種行為徹底的不符合美國精神。」

赫塞斯則是一再強調，軍隊是履行由憲法賦予的保護聯邦執法人員的職責。

加州政府指控聯邦政府越權並已經為此提出告訴，民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)則警告，這種先例可能會快速擴展到其他州。

在這場法律鬥爭於聯邦法院展開之際，一群退休將軍和軍事部門領導人，在15日提交了「法庭之友」(amicus brief)文件，為此事提出看法。

這份來自六名將領和兩名司令的文件表示：「雖然總統有權從政治角度批評其對手，但讓軍隊捲入國內政治爭議，可能會損害軍方招募和留住軍人的能力，並讓軍方在預算和各種項目上，無法獲得公眾的支持，進而削弱軍方實現保衛國家這一核心使命的能力。」