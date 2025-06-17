500萬元「川普金卡」已有7萬人登記 科技大佬稱有1硬傷

截至6月16日，黃金川普卡已有7萬人登記想申請。(美聯社(

美國商務部長盧特尼克負責推動的「川普 卡」新簽證 計畫，要吸引外國人以500萬美元換取合法的美國居留權，截至本周一已有近7萬人登記。

卡片設計包括川普肖像、簽名，並搭配雄鷹和自由女神像，盧特尼克強調「這張卡由黃金打造，絕對精美」，因為川普在意許多細節，包括外觀和手感。

盧特尼克說，川普卡的構想最初來自川普金主、億萬富豪鮑森（John Paulson），旨在為美國政府籌措收入，減輕36兆美元的國債負擔。

一位不願具名的科技公司執行長透露，若計畫成真，他的公司將購買上百張，用來吸引工程師、科學家和創業家等全球頂尖人才來美。

這項簽證被視為現行EB-5投資移民簽證的升級版，EB-5的投資門檻為180萬美元，去年僅核發約1.4萬件。盧特尼克希望川普卡取而代之，未來幾個月內能加速推行。

儘管白宮 尚未敲定稅務優惠等細節，盧特尼克已積極推銷。他5月隨川普出訪中東時，逢人便介紹該計畫，「停不下來」。

但穩定幣Tether執行長Paolo Ardoino對媒體表示，這類簽證的成敗取決於其稅務處理方式，美國對公民的全球課稅制度是一大障礙。他補充說，自己還沒有深入研究，但「我住在瑞士和薩爾瓦多，何必買它？」