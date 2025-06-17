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川普集團推出499元智慧手機 月費47.45元吃到飽

編譯陳律安／綜合報導
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川普集團宣布將發售一款名為「T1」的智慧手機。(路透)
川普集團宣布將發售一款名為「T1」的智慧手機。(路透)

川普集團16日宣布推出「Trump Mobile」服務，包含一項手機資費方案，以及預定9月上市、要價499美元的智慧手機，被指成為川普商業帝國再度藉由現任總統身分牟利的最新例證。

根據官網資訊，這項手機資費方案月費為47.45美元，包含「吃到飽」的通話、簡訊與上網流量，另提供道路救援服務，以及「遠距醫療與藥局福利」。而47.45美元的定價，呼應川普曾任美國第45任總統，如今又是第47任總統。

這家由川普擁有的公司同時宣布，將發售一款名為「T1」的智慧手機，採用金色金屬外殼，背面印有美國國旗圖樣。川普集團此舉，被指意圖吸引保守派消費者。

川普長子小川普表示：「我們將推出一整套服務，用戶每月繳納統一費用，不僅可以用手機看遠程醫療，還能享受道路救援、無限簡訊發送至全球100個國家。」

據悉，此次推出的「T1 Mobile」品牌使用了「Trump」名稱商標授權，與其他川普品牌項目相似，川普集團本身並未參與手機設計、生產或提供通信服務。

如同川普從政期間推出的一系列產品──包括手表、球鞋與聖經──這次進軍電信業的計畫，主要也是一項授權協議。網站寫道：「Trump Mobile及其產品與服務，並非由川普集團或其關係企業、負責人設計、開發、製造、經銷或銷售。」

這類授權交易為川普家族提供了可觀的獲利機會，能在風險相對有限的情況下提升關注度。川普總統13日申報，他在2024年透過多項授權協議獲利逾800萬美元。

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