法警誤遭ICE探員拘留 只因他符合「通緝對象特徵」

一名美國法警在亞利桑納州誤遭移民暨海關執法局(ICE)探員拘留，只因他符合「通緝對象的大致特徵」。示意圖，非當事人。(美聯社)

移民暨海關執法局強力搜捕非法移民 ，竟然掃到自己人？司法部法警局(U.S. Marshals Service)發言人日前回覆國家廣播公司新聞網(NBC News)詢問時，透過一份聲明表示，一名美國法警在亞利桑納州誤遭移民暨海關執法局(ICE )探員拘留，只因他符合「通緝對象的大致特徵」。

據亞利桑納每日星報(Arizona Daily Star)報導，該事件發生在5月，這名法警與ICE通緝的嫌疑人特徵相符，在圖森一座聯邦大樓的大廳被短暫拘留，但確認其法警證件及身分後迅速獲釋。

目前尚不清楚法警局所說的「符合大致特徵」究竟是什麼特徵。然而川普 總統激進的大規模遣返政策引發「種族臉譜化」(racial profiling)的擔憂，因合法居民和美國公民，甚至北美洲原住民，都曾ICE誤認為非法移民而遭攔截。

在川普上任前，美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)2022年一份報告揭示了種族臉譜化問題，該報告稱這是ICE允許州和地方執法部門執行某些移民執法職責的「普遍現象」。如今年稍早，一位北維吉尼亞州男子詹西·馬查多(Jensy Machado)也因為「符合行動對象的描述」被ICE探員上銬；投給川普的馬查多表示正在考慮是否會繼續支持他，並表示ICE現在看到西裔人士就跟蹤。

ICE受到白宮壓力，大幅增加逮捕人數。上周有報導指出白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)和國土安全部長諾姆(Kristi Noem)制定每天逮捕3000人的目標。而到本月3日，ICE探員創下單日最高的移民逮捕數量，拘留了2200餘人。

亞利桑納州美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)的邊境政策策略師施拉姆(Noah Schramm)表示川普政府的逮捕目標正導致更多錯誤，「抓錯人並不奇怪…他們不惜違反這些保護民眾、確保不會抓錯人的基本原則和程序。」