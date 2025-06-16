國會預算處：大又美法案恐致收入最低10%家庭年損1600元

又大又美法案恐對低收入家庭造成影響，其中「兒童稅收抵免」資格也可能影響數百萬家庭。(美聯社)

眾院 5月底通過的「又大又美法案」，其中包含旨在幫助改善家庭財務狀況的改革措施，像是符合條件的父母可為新生兒設立1000元的「川普帳戶」投資、最高2500元的兒童稅收抵免。然而這些改革提案都強調必須符合就業狀況的最低要求，低收入 家庭的兒童恐怕在某些稅抵、醫療保險、食品援助更難獲得援助，僅造福有能力的家庭。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，跨黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)本月12日的文件中指出2026年到2034年，收入最低的10%家庭每年將損失約1600元，約占其收入的3.9%，主要是實體補助減少，尤其是俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)和俗稱「糧食券」計畫的補充營養援助計畫(SNAP)。

眾院共和黨 人提議將兒童稅抵上限從每名兒童2000元提高到2500元，這項變更將從2025納稅年度開始生效，到2028年後到期。自由派非營利組織「經濟安全計畫」(Economic Security Project)副總裁魯本(Adam Ruben)卻說無法享受此福利的兒童反而會增加，因為這項稅抵不可退還，意味著如果收入達不到納稅義務門檻的低收入家庭難以申請。

魯本表示，據共和黨的計畫，一個兩子女單親家庭每年收入至少要4萬元才能獲得全額兒童稅抵；目前有1700萬名兒童因家庭收入過低而無法獲得稅抵或僅獲得部分稅抵，新法案下將再增加300萬人。

眾院共和黨人還計畫削減近3000億元的SNAP，直到2034年。SNAP目前幫助超過4200萬低收家庭，兒童約占SNAP的40%，超過700萬人(含超過200萬名兒童)的食品援助可能會大幅減少或完全終止。六歲以上兒童的父母將受新規約束，規定每周須工作至少20小時，否則三年內只能領取三個月的食品援助。