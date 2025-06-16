我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

川普去年靠加密幣賺5700萬 商品授權費也進帳上千萬

編譯俞仲慈、魏紹揆／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統2024年財產申報表顯示，投資加密貨幣賺進5700萬元。(路透)
川普總統2024年財產申報表顯示，投資加密貨幣賺進5700萬元。(路透)

川普總統提交的2024年財產申報表顯示，光是投資加密貨幣就為他賺進5700萬元，其他包括吉他、聖經、金表、球鞋等商品授權費，更是進帳上千萬元，讓他荷包滿滿。

官箴局(Office of Government Ethics)13日公布川普的財務申報文件，讓外界一窺他龐大的資產種類和規模。他數億美元的收入來源涵蓋飯店、高爾夫度假村以及加密貨幣的風險投資，他持有的所有資產價值據估算約為17億美元。

川普最大的私人持有收入來源並非加密貨幣投資。總部位於邁阿密市、主管高爾夫球場與渡假村的「Trump Endeavor 12 LLC」，為川普來1.1億美元收入，海湖俱樂部(Mar-a-Lago)在度假村相關營收方面就貢獻逾5000萬美元。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，根據川普揭露的最新財產申報表，他最大收入來源之一就是去年成立加密貨幣平台World Liberty Financial，個人股權獲利高達5735萬5532元。

由於川普的三個兒子一一小川普(Donald Jr.)、艾瑞克(Eric)與拜倫(Barron)都並列為World Liberty共同創辦人，因此數位加密貨幣投資確實為整個川普家族帶來龐大收益。

至於川普迷因幣($TRUMP)由於是今年1月發行，不列入2024年度財產申報範圍。

2024年各種聯名款授權商品也為川普帶來豐富收益，包括著作「拯救美國」(Save America)一書版權費300萬元；川普聯名運動鞋與香水250萬元、聯名手表280萬元、欽點「天佑美國聖經」130萬6000元、45屆總統聯名吉他105萬5100元、非同質化代幣(NFT)授權費115.749萬元等，總計將近1200萬元。

財產申報表也列出川普的負債，包括美國運通卡一筆1萬5000元的卡債，以及川普被控性侵與誹謗紐約女作家卡羅爾(E. Jean Carroll)的賠償金8830萬元，川普對本案提出上訴已遭駁回。

川普總統財產申報表共234頁，包括145頁股票與債券投資紀錄並附上川普親筆簽名，簽署日期為13日；相較之下，前總統拜登2024年度財產申報表僅有11頁，收入來源主要為銀行和退休帳戶等，至於前副總統賀錦麗財產申報表也只有15頁。

小川普 貨幣 拜登

上一則

民調：55%不滿川普 但51%挺他掃蕩移民、鞏固邊界

下一則

國會預算處：大又美法案恐致收入最低10%家庭年損1600元

延伸閱讀

以色列伊朗最新戰況 川普看好「打一仗後」談成協議

以色列伊朗最新戰況 川普看好「打一仗後」談成協議
美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫
川普：美國可能會介入以伊衝突 對普亭調解持開放態度

川普：美國可能會介入以伊衝突 對普亭調解持開放態度
「讓中東再次偉大」 川普喊以色列、伊朗一定達成協議

「讓中東再次偉大」 川普喊以色列、伊朗一定達成協議

熱門新聞

川普一直希望在自己生日當天辦閱兵。(路透)

人算不如天算…川普壽辰閱兵美夢 恐因這件事泡湯

2025-06-12 22:30
馬斯克（左）11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。（路透資料照片）

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

2025-06-11 03:45
內幕消息爆料，馬斯克與財政部長貝森特在白宮開打，馬斯克眼部瘀傷，原來是貝森特打的。圖為告別白宮記者會上，馬斯克眼部瘀傷明顯可見。(路透)

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

2025-06-09 05:51
國土安全部3日以包機將122名非法入境美國、犯下「惡劣罪行」的中國公民遣返回中國。ICE發布遣返的照片。(取自ICE網站)

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

2025-06-11 02:26
加州州長紐森在聯邦法官布雷耶下令川普歸還國民兵指揮權後開記者會。但上訴法院稍後裁定川普能繼續於洛杉磯部署國民兵。（歐新社）

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

2025-06-13 00:36
川普總統14日出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（路透）

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

2025-06-14 21:15

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行