川普去年靠加密幣賺5700萬 商品授權費也進帳上千萬

川普總統2024年財產申報表顯示，投資加密貨幣賺進5700萬元。(路透)

川普總統提交的2024年財產申報表顯示，光是投資加密貨幣 就為他賺進5700萬元，其他包括吉他、聖經、金表、球鞋等商品授權費，更是進帳上千萬元，讓他荷包滿滿。

官箴局(Office of Government Ethics)13日公布川普的財務申報文件，讓外界一窺他龐大的資產種類和規模。他數億美元的收入來源涵蓋飯店、高爾夫度假村以及加密貨幣的風險投資，他持有的所有資產價值據估算約為17億美元。

川普最大的私人持有收入來源並非加密貨幣投資。總部位於邁阿密市、主管高爾夫球場與渡假村的「Trump Endeavor 12 LLC」，為川普來1.1億美元收入，海湖俱樂部(Mar-a-Lago)在度假村相關營收方面就貢獻逾5000萬美元。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，根據川普揭露的最新財產申報表，他最大收入來源之一就是去年成立加密貨幣平台World Liberty Financial，個人股權獲利高達5735萬5532元。

由於川普的三個兒子一一小川普 (Donald Jr.)、艾瑞克(Eric)與拜倫(Barron)都並列為World Liberty共同創辦人，因此數位加密貨幣投資確實為整個川普家族帶來龐大收益。

至於川普迷因幣($TRUMP)由於是今年1月發行，不列入2024年度財產申報範圍。

2024年各種聯名款授權商品也為川普帶來豐富收益，包括著作「拯救美國」(Save America)一書版權費300萬元；川普聯名運動鞋與香水250萬元、聯名手表280萬元、欽點「天佑美國聖經」130萬6000元、45屆總統聯名吉他105萬5100元、非同質化代幣(NFT)授權費115.749萬元等，總計將近1200萬元。

財產申報表也列出川普的負債，包括美國運通卡一筆1萬5000元的卡債，以及川普被控性侵與誹謗紐約女作家卡羅爾(E. Jean Carroll)的賠償金8830萬元，川普對本案提出上訴已遭駁回。

川普總統財產申報表共234頁，包括145頁股票與債券投資紀錄並附上川普親筆簽名，簽署日期為13日；相較之下，前總統拜登 2024年度財產申報表僅有11頁，收入來源主要為銀行和退休帳戶等，至於前副總統賀錦麗財產申報表也只有15頁。