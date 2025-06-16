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民調：55%不滿川普 但51%挺他掃蕩移民、鞏固邊界

編譯潘勛／綜合報導
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川普支持度最高的施政是移民及邊界，51%支持，49%反對；圖為加州國民兵駐守在洛杉磯聯邦大樓。(路透)
川普支持度最高的施政是移民及邊界，51%支持，49%反對；圖為加州國民兵駐守在洛杉磯聯邦大樓。(路透)

國家廣播公司新聞網(NBC News)最新民調指出，55%的受訪民眾對於川普第二任以來的施政感到不滿意，但掃蕩移民、鞏固邊界這項措施仍有51%支持；同樣也有51%民眾認為，維持當前醫療健保開支如聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)是最重要施政項目，共和黨控制的國會要通過川普下年度的開支法案，必須好好考慮。

川普回鍋總統，最重要的兩項施政便是關稅及政府效率部(DOGE)，但民意感受最為反感。至於國會目前還在審酌的川普「又大又美」開支法案，民意認為，共和黨設法克服內部分歧，解決稅收、國債等要項的自相衝突，其方式很重要。

NBC News指出，18歲以上受訪民眾當中，有55%不滿意川普當總統的表現，45%滿意，與4月NBC News的民調相比並無變動。

雖說整體上民調數據還算穩定，但表面以下有些許跡象指出，支持者對川普的熱情在退燒，自4月以來，極滿意川普的人比率略減；雖說極不滿的比率也減，但其比率仍大於極滿意的人。

相形4月，表示「強力支持」川普的共和黨人已減少5%，這項變動是因為自認為參與「讓美國再度偉大」(MAGA)的人，很多轉往「有些支持」這個範疇。37%表示，自己對川普政府迄今所做所為感到「很高興」，相形4月的46%來得少。

川普支持度最高的施政是移民及邊界，51%支持，49%反對，相差不大；川普調動國民兵、陸戰隊前往洛杉磯，讓他的基本盤感到激勵。整體而言，只有9%國人認為移民是最重要事項，但20%的MAGA支持者表示，移民最為重要，僅次於經濟。

近幾個月川普的移民政策與大學政策交疊起來，尤其針對外國學生方面。民調指出，56%不支持川普處理大學、學院的手法，其中42%表示強烈反對。

共和黨目前在國會兩院僅有微弱多數，想通過開支法案，還在努力平衡各重要施政、不同施政項目的開支及比重。40%的共和黨受訪者表示，最在乎是確保國債要削減，39%表示，他們最看重川普2017年立法通過的所得稅減免、抵扣額要維持及擴大，另有兩成的共和黨人認為，維持當前開支水準，對他們最重要。

川普 共和黨 移民

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