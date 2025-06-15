我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又大又美法案 恐致最窮10%家庭每年損失1600元

泡泡瑪特杭州新店 開業2小時就關閉 疑似黃牛「端盒」

又大又美法案 恐致最窮10%家庭每年損失1600元

編譯廖振堯／即時報導
又大又美法案恐對低收入家庭造成影響，其中「兒童稅收抵免」資格也可能影響數百萬家庭。(美聯社)
又大又美法案恐對低收入家庭造成影響，其中「兒童稅收抵免」資格也可能影響數百萬家庭。(美聯社)

眾院5月底通過的「又大又美法案」，其中包含旨在幫助改善家庭財務狀況的改革措施，像是符合條件的父母可為新生兒設立1000元的「川普帳戶」投資、最高2500元的兒童稅收抵免。然而這些改革提案都強調必須符合就業狀況的最低要求，低收入家庭的兒童恐怕在某些稅抵、醫療保險、食品援助更難獲得援助，僅造福有能力的家庭。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，跨黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)本月12日的文件中指出2026年到2034年，收入最低的10%家庭每年將損失約1600元，約占其收入的3.9%，主要是實體補助減少，尤其是俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)和俗稱「糧食券」計畫的補充營養援助計畫(SNAP)。

眾院共和黨人提議將兒童稅抵上限從每名兒童2000元提高到2500元，這項變更將從2025納稅年度開始生效，到2028年後到期。自由派非營利組織「經濟安全計畫」(Economic Security Project)副總裁魯本(Adam Ruben)卻說無法享受此福利的兒童反而會增加，因為這項稅抵不可退還，意味著如果收入達不到納稅義務門檻的低收入家庭難以申請。

魯本表示，據共和黨的計畫，一個兩子女單親家庭每年收入至少要4萬元才能獲得全額兒童稅抵；目前有1700萬名兒童因家庭收入過低而無法獲得稅抵或僅獲得部分稅抵，新法案下將再增加300萬人。

眾院共和黨人還計畫削減近3000億元的SNAP，直到2034年。SNAP目前幫助超過4200萬低收家庭，兒童約占SNAP的40%，超過700萬人(含超過200萬名兒童)的食品援助可能會大幅減少或完全終止。六歲以上兒童的父母將受新規約束，規定每周須工作至少20小時，否則三年內只能領取三個月的食品援助。

此外法案還要削減約1兆美元的白卡、兒童健康保險計畫(Children's Health Insurance Program，CHIP)和可負擔醫療法(Affordable Care Act)。預算與政策優先項目研究中心(CBPP)稱在新的工作要求下，低收入人群若無法證明自己符合要求或有資格獲得豁免，恐失去面臨白卡的風險。

又大又美法案恐對低收入家庭造成影響，其中「兒童稅收抵免」資格也可能影響數百萬家庭...
又大又美法案恐對低收入家庭造成影響，其中「兒童稅收抵免」資格也可能影響數百萬家庭。(美聯社)

低收入 眾院 共和黨

上一則

「披薩指數」預警中東戰事？五角大廈：時間軸不符事實

延伸閱讀

路透民調：美國民眾不認為美最高法院政治中立

路透民調：美國民眾不認為美最高法院政治中立
眾院委員會通過國防撥款法案 含5億美元助台防衛

眾院委員會通過國防撥款法案 含5億美元助台防衛
大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚

大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚
州議會通過「安樂死」法案 霍楚態度曖昧

州議會通過「安樂死」法案 霍楚態度曖昧

熱門新聞

川普一直希望在自己生日當天辦閱兵。(路透)

人算不如天算…川普壽辰閱兵美夢 恐因這件事泡湯

2025-06-12 22:30
馬斯克（左）11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。（路透資料照片）

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

2025-06-11 03:45
內幕消息爆料，馬斯克與財政部長貝森特在白宮開打，馬斯克眼部瘀傷，原來是貝森特打的。圖為告別白宮記者會上，馬斯克眼部瘀傷明顯可見。(路透)

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

2025-06-09 05:51
國土安全部3日以包機將122名非法入境美國、犯下「惡劣罪行」的中國公民遣返回中國。ICE發布遣返的照片。(取自ICE網站)

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

2025-06-11 02:26
加州州長紐森在聯邦法官布雷耶下令川普歸還國民兵指揮權後開記者會。但上訴法院稍後裁定川普能繼續於洛杉磯部署國民兵。（歐新社）

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

2025-06-13 00:36
圖為馬斯克(左)5月30日離開白宮職位時，接受川普(右)贈送的金鑰匙。(路透)

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

2025-06-11 14:50

超人氣

更多 >
4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪

4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
每天吃三種營養品 41歲醫師檢測生理年齡「僅24歲」

每天吃三種營養品 41歲醫師檢測生理年齡「僅24歲」