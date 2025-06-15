鐵腕掃蕩造成勞工嚴重短缺 白宮轉彎 移民政策開小門

ICE幹員6月10日在內華達州奧馬哈市一家肉食加工廠搜查後，逮捕一名無證移民勞工。 （路透）

川普 政府鐵腕掃蕩無證移民，聯邦執法人員在加州直接闖入非法移民 就業場所逮人，包括高度仰賴移工的農場，導致缺工危機，影響供應鏈正常營運。在這些行動造成農場、飯店及服務業的勞工嚴重短缺後，美國的執法政策被迫大轉向，已暫停針對這些產業的突襲搜捕。

美聯社報導，聯邦移民執法人員最近突襲洛杉磯西北部范杜拉郡（Ventura）一座農場，逮捕數十名工人，且本月以來已導致當地25%-45%的農場工人無法正常上班。數據顯示，加州生產全美逾三分之一蔬菜及超過四分之三的水果，許多農業區更是共和黨票倉

由於美國鐵腕執法行動已衝擊仰賴移民勞工的產業，紐約時報報導，川普政府突然改變大規模驅逐無證移民行動的重點，指示聯邦移民及海關執法局（ICE ）暫停對農業、飯店、餐館及相關服務行業的突襲搜捕。

川普12日坦承，ICE無論非法移民犯罪與否，全部逮捕及驅逐，造成勞工嚴重短缺，「這不好，我們必須保護我們的農民，但要把罪犯趕出美國。改變即將到來！」

報導引述ICE資深官員金恩12日在發給各區負責人的指引表示，「即日起暫停所有針對農業（包括水產養殖與肉品加工廠）、餐廳與營運中飯店等場所的執法調查及行動」，雖然仍能繼續調查涉及「人口販運、洗錢和毒品走私到這些行業」的情勢，但明確指出不得逮捕未犯罪的無證移民。